الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«التعليم» تعلن مواعيد تسجيل رياض الأطفال.. تعرف على التفاصيل

«التعليم» تعلن مواعيد تسجيل رياض الأطفال.. تعرف على التفاصيل

بالأسماء.. «الإسكان» تزف بُشرى سارَّة لـ14 ألف أسرة

بالأسماء.. «الإسكان» تزف بُشرى سارَّة لـ14 ألف أسرة

«العمل» تُطلق مبادرة «الأولوية لهم».. تعرف على المستفيدين منها

«العمل» تُطلق مبادرة «الأولوية لهم».. تعرف على المستفيدين منها

«المسند» يتوقع حالة مطرية جديدة تضرب 8 مناطق

«المسند» يتوقع حالة مطرية جديدة تضرب 8 مناطق

الجبير يلتقي وفداً يضم 30 شخصية من فرنسا

الجبير يلتقي وفداً يضم 30 شخصية من فرنسا
0

تواصل – واس:

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض يوم أمس، وفداً من جمهورية فرنسا مكوناً من 30 شخصية.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة السفير الدكتور سعود كاتب، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية السفير معن الحافظ، ومدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الدكتور عبدالله السلامة، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون السلم والأمن خالد السلمان.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

المملكة تستنكر تفجير سوق جنوب غرب باكستان

المملكة تستنكر تفجير سوق جنوب غرب باكستان

فرنسا تعترض على بيان أوروبي حول ليبيا في بروكسل

فرنسا تعترض على بيان أوروبي حول ليبيا في بروكسل

بالتنسيق مع «الخارجية».. «السياحة» تستعيد ألف قطعة أثرية من أمريكا (صور)

بالتنسيق مع «الخارجية».. «السياحة» تستعيد ألف قطعة أثرية من أمريكا (صور)

قلق أوروبي من تزايد أنشطة إيران «الصاروخية»

قلق أوروبي من تزايد أنشطة إيران «الصاروخية»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

توثيق العقود يحفظ الحقوق
تدوينات حرة

توثيق العقود يحفظ الحقوق

المزيد
هدايا الألم
مقالات

هدايا الألم

المزيد
التسجيل في الروضات الحكومية عبر «نظام نور».. المستندات المطلوبة ورابط التسجيل
تقارير وحوارات

التسجيل في الروضات الحكومية عبر «نظام نور».. المستندات المطلوبة ورابط التسجيل

المزيد
تعلمت من مريم بنت عمران!
مقالات

تعلمت من مريم بنت عمران!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>