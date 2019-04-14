الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«أرامكو» تعلن أسعار البنزين الجديدة.. ارتفاع يستمر 3 أشهر

«أرامكو» تعلن أسعار البنزين الجديدة.. ارتفاع يستمر 3 أشهر

سحب رعدية ورياح وأتربة.. تعرَّف على حالة الطقس المتوقعة الأحد

سحب رعدية ورياح وأتربة.. تعرَّف على حالة الطقس المتوقعة الأحد

«الكهرباء» تشرح مميزات خدمة «حسابي» الجديدة.. ستكون إلزامية قريبًا

«الكهرباء» تشرح مميزات خدمة «حسابي» الجديدة.. ستكون إلزامية قريبًا

الأحوال المدنية: منح الجنسية السعودية لـ 16 شخصاً

الأحوال المدنية: منح الجنسية السعودية لـ 16 شخصاً

«الخطوط السعودية» تطلب محاسبين للتوظيف.. إليك التفاصيل

«الخطوط السعودية» تطلب محاسبين للتوظيف.. إليك التفاصيل
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخطوط السعودية عن توفر وظائف شاغرة بقسم المالية من حاملي واحدة أو أكثر من الشهادات التالية (CPA ،CIA ،CISA ،ACA ،CMA ،SOCPA)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

المسمى الوظيفي:
– محاسب (Accountant).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص المحاسبة.
3- حاصلاً على شهادة واحدة أو أكثر من الشهادات التالية (CPA ،CIA ،CISA ،ACA ،CMA ،SOCPA).
4- اجتياز اختبار قياس (STEP) للغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن 47.
5- معادلة الشهادة العلمية إذا كانت من خارج المملكة من قبل وزارة التعليم.

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مستشفى الملك فيصل التخصصي يوفر وظائف إدارية وصحية لمختلف المؤهلات

مستشفى الملك فيصل التخصصي يوفر وظائف إدارية وصحية لمختلف المؤهلات

«البيئة» تدعو المتقدمين على وظائفها لمطابقة بياناتهم

«البيئة» تدعو المتقدمين على وظائفها لمطابقة بياناتهم

وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بـ«الخطوط السعودية».. تعرف على الشروط

وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بـ«الخطوط السعودية».. تعرف على الشروط

وزير العمل: توظيف 27 ألف مواطن ومواطنة.. ولا تهاون بحق المرأة العاملة

وزير العمل: توظيف 27 ألف مواطن ومواطنة.. ولا تهاون بحق المرأة العاملة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تعلمت من مريم بنت عمران!
مقالات

تعلمت من مريم بنت عمران!

المزيد
الطوفان القادم (5)
مقالات

الطوفان القادم (5)

المزيد
البلوك نعمة !
تدوينات حرة

البلوك نعمة !

المزيد
عوائلنا والمناسبات
مقالات

عوائلنا والمناسبات

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>