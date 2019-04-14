«الخطوط السعودية» تطلب محاسبين للتوظيف.. إليك التفاصيل

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أعلنت الخطوط السعودية عن توفر وظائف شاغرة بقسم المالية من حاملي واحدة أو أكثر من الشهادات التالية (CPA ،CIA ،CISA ،ACA ،CMA ،SOCPA)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

المسمى الوظيفي:

– محاسب (Accountant).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص المحاسبة.

3- حاصلاً على شهادة واحدة أو أكثر من الشهادات التالية (CPA ،CIA ،CISA ،ACA ،CMA ،SOCPA).

4- اجتياز اختبار قياس (STEP) للغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن 47.

5- معادلة الشهادة العلمية إذا كانت من خارج المملكة من قبل وزارة التعليم.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).