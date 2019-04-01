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والدة الطالبين المعتدى عليهما من قِبل معلم تروي تفاصيل جديدة

والدة الطالبين المعتدى عليهما من قِبل معلم تروي تفاصيل جديدة
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تواصل – متابعات:

روت والدة الطالبين المعتدى عليهما من قِبل معلم بإحدى مدارس مكة المكرمة، تفاصيل مثيرة عن الحادثة التي أدت إلى إصابة أحد أبنائها إصابة بالغة في جفن عينه.

وأوضحت الأم أن معلمين اعتديا على ابنها الذي يدرس في الصف الرابع بالضرب، بعد خلافه مع أحد زملائه، مشيرة إلى أنه عندما شاهد الطلاب الاعتداء أبلغوا شقيقه الذي يدرس في الصف السادس، فذهب للدفاع عن أخيه.

وأضافت أن الأمر تطور بجلوس المعلم فوق ابنها بعدما طرحه أرضاً، فاضطر ابنها لعض يد المعلم، الذي أتى بمفتاح وسدد له طعنة في جفن عينه.

ولفتت إلى أن المعلم توجه بابنها إلى المستشفى، وحاول إقناعه بألا يُخبر أحداً بما جرى، وسيمنحه مبلغ 5 آلاف ريال نظير تكتمه على القضية، والادعاء بأنه سقط على الأرض.

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