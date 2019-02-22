الأمم المتحدة تحدد موعد مؤتمر المانحين لدعم اليمن

تواصل – واس:

أعلنت الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة، أن مؤتمراً للمانحين سيعقد من أجل جمع التبرعات للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن في 26 من شهر فبراير الجاري.

ودعا برنامج الغذاء العالمي، اليوم، المشاركين في المؤتمر للتبرع بسخاء للاستجابة لأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وأشار المتحدث باسم البرنامج هيرفيه فيرهوسل أن 22 مليون يمنياً؛ أي ما يعادل 70 من السكان يحتاجون للمساعدات الغذائية.

الجدير بالذكر أن المؤتمر سيعقد برعاية الأمم المتحدة وسويسرا والسويد، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريز، ووزيرة خارجية السويد مارجو وولستروم، والمستشارة الفيدرالية سيمونيتش سوماروجا، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين من أنحاء العالم، ومشاركة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك سعيد الصبري.