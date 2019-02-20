الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

توجيه مهم من «العدل» بشأن التحرش في أماكن العمل

توجيه مهم من «العدل» بشأن التحرش في أماكن العمل

تعديلات جديدة تخص إجازات الموظفين.. تعرّف عليها

تعديلات جديدة تخص إجازات الموظفين.. تعرّف عليها

«الشورى» يطالب «العمل» بدراسة استثناء الجهات الخيرية من الرسوم

«الشورى» يطالب «العمل» بدراسة استثناء الجهات الخيرية من الرسوم

وزير الخدمة المدنية: لا موظفين على نظام «البنود»

وزير الخدمة المدنية: لا موظفين على نظام «البنود»

خبر سار من «الإسكان» لمواطني «الشرقية»

خبر سار من «الإسكان» لمواطني «الشرقية»
0

تواصل- متابعات

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان سيف السويلم أن جميع المواطنين ممن هم على قائمة مستفيدي وزارة الإسكان يمكنهم الاستفادة من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يوفرها برنامج «سكني»، (أرض – وحدة جاهزة – وحدة تحت الإنشاء – قرض لشراء وحدة جاهزة من السوق – قرض للبناء الذاتي – تمويل القرض القائم)، وكذلك تراعي الوزارة توفير الخيارات المناسبة للأسر الأشد حاجة وذلك ضمن برنامج «الإسكان التنموي» وما يتيحه من حلول لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم بالتعاون مع القطاع غير الربحي والقطاع الخاص لتوفير مساكن ملائمة قائمة على مبدأ الانتفاع.

وكشف السويلم  أن نصيب المنطقة الشرقية من الـ 50 ألف أرض سكنية المجانية التي تستعد لتوزيعها خلال الأشهر العشرة القادمة من العام الميلادي الجاري سيكون نحو 15910 أراض، مشيرًا إلى أن هناك 9 مخططات سكنية للأراضي المجانية تتوزع في مختلف محافظات المنطقة الشرقية متاحة حاليا في بوابة «سكني» ويمكن للمستفيدين الراغبين بهذا الخيار الاختيار منها، بحسب “اليوم”.

وأوضح أن الوزارة أبرمت اتفاقيات شراكة مع ما يقارب 200 جمعية أهلية منتشرة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، بهدف الوصول السريع للأسر الأشد حاجة وتلبية احتياجاتها من المساكن، للعمل على تأمين مساكن مناسبة قائمة على مبدأ الانتفاع برسوم ضئيلة جدًا وقد تكون دون مقابل بحسب قدرة الأسرة.

ويأتي تخطيط وزارة الإسكان لتسليم الأراضي في العام الحالي 2019 استمرارا لعمليات التسليم التي تعمل عليها الوزارة للأراضي المجانية والوحدات السكنية الجاهرة في مختلف المحافظات، في الوقت الذي أعلن فيه برنامج «سكني» خلال الدفعات الإحدى عشرة الماضية للعام الماضي عن 79.941 أرضا مجانية شملت جميع المناطق واستفادت منها مختلف الفئات وذلك وفقا لرغبات المستفيدين المدخلة في بوابة الدعم السكني، تمثّل 26% من إجمالي الخيارات السكنية والتمويلية التي يوفّرها البرنامج للمستفيدين شهريا، وبذلك يتجاوز برنامج «سكني» في مرحلته الثانية للعام الجاري 2018 مخصصه البالغ 75 ألف أرض مجانية تشمل جميع مناطق المملكة بمختلف محافظاتها ومراكزها.

يذكر أن المرحلة الثانية من برنامج «سكني» شملت تخصيص 300 ألف خيار سكني وتمويلي، منها 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص و75 ألف أرض سكنية تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف قرض مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تفاصيل مشاريع الإسكان الجديدة للفلل الجاهزة في سكاكا والمجمعة

تفاصيل مشاريع الإسكان الجديدة للفلل الجاهزة في سكاكا والمجمعة

تفاصيل تخصيص 92 مليون ريال لمشروع «إسكان الدوادمي» بالرياض

تفاصيل تخصيص 92 مليون ريال لمشروع «إسكان الدوادمي» بالرياض

تخصيص 138 مليون ريال من إيرادات الأراضي البيضاء لإسكان عنيزة

تخصيص 138 مليون ريال من إيرادات الأراضي البيضاء لإسكان عنيزة

عضو بغرفة الرياض يوضح حقيقة إحصائيات انخفاض العقار (فيديو)

عضو بغرفة الرياض يوضح حقيقة إحصائيات انخفاض العقار (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

“المختلفون”.. حين اتفقوا على العمل سوياً
مقالات

“المختلفون”.. حين اتفقوا على العمل سوياً

المزيد
دعوة بعد عقدين من الزمان
مقالات

دعوة بعد عقدين من الزمان

المزيد
الخروج من الماضي
مقالات

الخروج من الماضي

المزيد
ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب
تدوينات حرة

ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>