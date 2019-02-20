القبض على عشرات الآسيويين بمكة.. يرسلون رسائل «إيقاف بطاقتك البنكية»

تواصل – فريق التحرير:

كشف المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، عن بلاغات باشرتها شرطة منطقة مكة المكرمة بتعرض مواطنين ومقيمين لعمليات نصب واحتيال من خلال تلقيهم اتصالات من أشخاص مجهولين يدّعون فيها حصولهم على جوائز نقدية أو تعرض بطاقاتهم البنكية للصرف الآلي للإيقاف وذلك بهدف الحصول على معلومات شخصية وبنكية يتم استخدامها للاستيلاء على أموال من حساباتهم البنكية.

وأوضح متحدث شرطة مكة أن التحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت، بتوفيق الله، عن القبض على 39 متهماً من جنسيات آسيوية بعد توفر الأدلة على تورطهم بجرائم احتيال مالي، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك.

وأهابت شرطة مكة بالمواطنين والمقيمين الحذر من التجاوب مع الاتصالات التي تدعوهم لتزويد المتصل بهم بمعلومات شخصية أو بنكية، والحرص على تنفيذ إجراءاتهم المالية من خلال فروع البنوك التي يتعاملون معها أو بالاتصال على أرقام الهواتف المخصصة لخدمة عملاءها، والمبادرة بإبلاغ الجهات الأمنية وتزويدها بأرقام الهواتف التي ترد منها مثل هذه الاتصالات.