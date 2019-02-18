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شرطة تبوك تكشف ملابسات وفاة شخص قاوم رجال الأمن بـ«تيماء»

شرطة تبوك تكشف ملابسات وفاة شخص قاوم رجال الأمن بـ«تيماء»
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تواصل – تبوك:

كشفت شرطة منطقة تبوك، ملابسات حادثة وفاة شخص أثناء مقاومة رجال الأمن بمحافظة تيماء، وذلك فجر يوم الأحد الماضي.

وأوضحت الشرطة أنه عند الساعة الثالثة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 12 جمادى الآخرة 1440 هـ اشتبهت دورية أمن بمحافظة تيماء بسيارة وهي تسير بدون لوحات، وعند محاولة استيقافها رفض سائقها التجاوب مع تعليمات رجال الأمن؛ فتمت متابعتها ورصدها متوقفة عند أحد المنازل.

وأضافت: “عند مباشرة رجال الأمن نقل السيارة بعد معاينتها والاشتباه في وضعها فوجئوا بخروج مجموعة أشخاص من المنزل، ومقاومة رجال الأمن، والاشتباك معهم بالأيادي لمنعهم من ذلك؛ مما اقتضى التعامل مع الموقف بطلقات تحذيرية للسيطرة على الوضع”.

وتابعت الشرطة: “نتج عن ذلك إصابة أحد المشاركين في مقاومة رجال الأمن، ووفاته بعد وصوله إلى المستشفى، وباشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادثة، لاتخاذ الإجراءات النظامية”.

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