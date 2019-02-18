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«التحقيقات الفيدرالي» يكشف تفاصيل محاولة الانقلاب على «ترامب»

«التحقيقات الفيدرالي» يكشف تفاصيل محاولة الانقلاب على «ترامب»
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تواصل – وكالات:

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي تفاصيل محاولة الانقلاب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعزله، في عام 2017، وبدأت القضية تأخذ أبعاداً داخل أمريكا بعد إعلان الكونغرس أنه سيفتح تحقيقاً بشأنها.

وكان الرئيس السابق لــ FBI آندرو مكايب، قد اعترف للبرنامج الشهير 60 MINUTES أن وزارة العدل الأمريكية سعت عبر ثاني أكبر رجل فيها “رود روزنستاين” عام 2017 إلى عزل الرئيس ترامب، مستخدماً التعديل الدستوري رقم 25 الذي يجيز لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة إعلان عدم كفاءة “الرئيس” لتولي مهامه.

وقال “مكايب” إن مناقشة التعديل 25 بدأت حين سألني رود عنها وناقشني فيها في سبيل أن نفكر في أعداد الوزراء الذين سيدعمون تفعيلها.

وأشار مكايب، الذي أقيل في مارس الماضي بسبب تسريباته للصحافة، إلى أن تحرك نائب وزير العدل السابق روزنستاين لعزل ترامب، بدأ في أعقاب إقالة الرئيس لجيمس كومي المدير التنفيذي السابق لـFBI الذي كان يدير تحقيقاً عن علاقات محتملة بين ترامب وموسكو إبان الحملة الرئاسية الأمريكية في 2016.

وأثارت إقالة كومي قلق روزنستاين الشديد؛ كونه كان ضليعاً بالتحقيق الروسي أيضاً فساورته شكوك حول ترامب وقدراته ونواياه؛ الأمر الذي أثار استحضار الدستور لعزل ترامب.

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