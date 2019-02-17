الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

النص الكامل ..ننشر لائحة الخدمة المدنية الجديدة للموارد البشرية

النص الكامل ..ننشر لائحة الخدمة المدنية الجديدة للموارد البشرية

«ساما»: 6 طرق للحصول على تمويل عقاري

«ساما»: 6 طرق للحصول على تمويل عقاري

«الخدمة المدنية» تُصدر لائحة الموارد البشرية.. التفاصيل وموعد التنفيذ

«الخدمة المدنية» تُصدر لائحة الموارد البشرية.. التفاصيل وموعد التنفيذ

وفاة ضحية إطلاق النار في فناء محكمة جازان.. ومصادر تكشف التفاصيل

وفاة ضحية إطلاق النار في فناء محكمة جازان.. ومصادر تكشف التفاصيل

إصابة 7 أشخاص باختناق في حريق شقة بجدة (صور)

إصابة 7 أشخاص باختناق في حريق شقة بجدة (صور)
0

تواصل – جدة:

أصيب 7 أشخاص بحالات اختناق وهلع نتيجة اندلاع حريق في شقة سكنية بحي المروة بمحافظة جدة، بينهم 3 حالات خطيرة.

وبحسب المعلومات المتوافرة، فقد وقع الحادث مساء السبت، وتمت السيطرة عليه من قبل فرق الدفاع المدني.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمربالمحافظة عبدالله أحمد أبو زيد، أن فرق الهلال الأحمر تلقت بلاغا مساء اليوم عن اندلاع حريق في شقة سكنية، وعلى الفور تمت مباشرة حادث الحريق عن طريق خمس فرق إسعافية مع القائد الميداني محمد الشهري بعد إخلاء فِرق الدفاع المدني الشقة من المصابين.

وأضاف أبو زيد بأنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات، ونقل 7 حالات، 3 منها خطيرة إثر استنشاق الأدخنة المتصاعدة من الحريق، نُقلوا إلى مستشفى الجدعاني، و4 حالات متوسطة إلى مستشفى الملك فهد العام.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مدني نجران ينقذ عائلة احتجزها حريق في شقة سكنية (صور)

مدني نجران ينقذ عائلة احتجزها حريق في شقة سكنية (صور)

تفحم طفلين وإصابة 5 آخرين من أسرة واحدة في حريق مروع بمحايل عسير (صور)

تفحم طفلين وإصابة 5 آخرين من أسرة واحدة في حريق مروع بمحايل عسير (صور)

«الدفاع المدني» يخمد حريقين في عرعر والمخواة دون إصابات

«الدفاع المدني» يخمد حريقين في عرعر والمخواة دون إصابات

القبض على وافدين حَوّلا شقة سكنية إلى مقر لبيع وصيانة الجوالات (صور)

القبض على وافدين حَوّلا شقة سكنية إلى مقر لبيع وصيانة الجوالات (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

غزوات ذات المطاعم!
مقالات

غزوات ذات المطاعم!

المزيد
فتاة مانشستر
تدوينات حرة

فتاة مانشستر

المزيد
مقال بين الألف والياء “صرح مصدر مسؤول!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “صرح مصدر مسؤول!!!”

المزيد
“التناغم”.. لنتفق رغم كل خلافاتنا
مقالات

“التناغم”.. لنتفق رغم كل خلافاتنا

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>