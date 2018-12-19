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خطة ميدانية لـ«هيئة الرياض» خلال «الاختبارات» (صور)

خطة ميدانية لـ«هيئة الرياض» خلال «الاختبارات» (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض؛ استعداده لموسم اختبارات الطلاب والطالبات في صفوف التعليم العام، من خلال تجهيز خطة عمل ميدانية متكاملة.

ووجّه فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، عموم هيئات المحافظات ومراكز الهيئة التابعة لها بتكثيف التواجد والدوريات الميدانية خلال ساعات الصباح المبكرة، وعند انصراف الطلاب؛ بما يتناسب ومواعيد الاختبارات؛ لضمان الحفاظ على مستوى عال من جودة العمل وشموليته.

ويتركز عمل الهيئة في أوقات الاختبارات على متابعة بوابات المدارس والمجمعات التعليمية؛ لضمان حفظ خصوصيات الطلاب والطالبات ومرتادي تلك الأماكن وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ودعت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض أولياء الأمور إلى الحيطة والحذر؛ مما قد يحدث بعد الاختبارات من مخالفات وسلوكيات خاطئة يستغلها بعض ضعاف النفوس للتغرير بالشباب، وضرورة أن يراقب أولياء الأمور أبناءهم لضمان عدم تعرضهم لأي مكروه أو انجرافهم خلف صحبة السوء وضعاف النفوس.

يُذكر أن هذه الجهود تأتي حرصاً من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبتوجيهات من الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، على تكثيف العمل الميداني في أيام الاختبارات؛ مساهمة من الهيئة في الحد من السلوكيات الخاطئة والاهتمام بالجانب الوقائي والتوجيهي.

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