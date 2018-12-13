وظائف شاغرة بكلية الأمير سلطان العسكرية.. التخصصات والشروط

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء لحملة البكالوريوس فما فوق.
الوظائف:
1 – أستاذ مساعد (هندسة الأجهزة الطبية) (للرجال):
– دكتوراه في تخصص هندسة الأجهزة الطبية.
2 – معيد (إدارة المعلومات الصحية) (للرجال والنساء):
– بكالوريوس في إدارة المعلومات الصحية / رخصة في الترميز الطبي الأسترالي ICD – AM Tenth Revision or above.
3 – معيد (مهارات الحاسب الآلي) (للرجال):
– بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي.
4 – أخصائي تشغيل محاكاة إكلينيكية (للرجال والنساء):
– بكالوريوس في أحد تخصصات الرعاية الصحية (التمريض/العلوم الصحية).
– مدرب معتمد في دعم الحياة القلبي الوعائي المتقدم.
– مدرب معتمد في دعم الحياة المتقدم للأطفال.
– مدرب معتمد في دعم الحياة الأساسي.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
5 – فني محاكاة إكلينيكية (للرجال والنساء):
بكالوريوس في تقنية المعلومات أو الاجهزة الطبية أو الدعم الفني/ شهادة معتمدة في النت ورك بلس/شهادة معتمدة في A+.
المستندات المطلوبة:
1 – نسخة محدثة وواضحة للسيرة الذاتية.
2 – صورة واضحة للهوية الوطنية.
3 – صورة واضحة لسجل الأسرة (للنساء فقط).
4 – صورة لوثائق التخرج مصدقة مع إرفاق معادلة الشهادة في حال الحصول عليها من خارج المملكة.
5 – صورة من درجة اختبار القدرات العامة للجامعيين الذي ينظمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي (قياس).
6 – صورة من شهادات الخبرة إن وجدت.
7 – استمارة التقديم موقعة من صاحب الطلب (نموذج 1 *).
8 – التعهد بالابتعاث لإحدى الجامعات المعتمدة التي توصي بها الكلية (نموذج 3 *).
9 – تعهد ولي الأمر للنساء فقط بالموافقة على الابتعاث لإحدى الجامعات المعتمدة التي توصي بها الكلية (نموذج 4 *).
10 – صورة من شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (إن وجدت).
11 – صورة من الأبحاث العلمية المحققة والمنشورة (إن وجدت).
موعد التقديم:
– يبدأ التقديم يوم الثلاثاء القادم بمشيئة الله بتاريخ 2018/12/18م وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 2018/12/25م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).