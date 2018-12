وظائف شاغرة بكلية الأمير سلطان العسكرية.. التخصصات والشروط

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء لحملة البكالوريوس فما فوق.

الوظائف:

1 – أستاذ مساعد (هندسة الأجهزة الطبية) (للرجال):

– دكتوراه في تخصص هندسة الأجهزة الطبية.

2 – معيد (إدارة المعلومات الصحية) (للرجال والنساء):

– بكالوريوس في إدارة المعلومات الصحية / رخصة في الترميز الطبي الأسترالي ICD – AM Tenth Revision or above.

3 – معيد (مهارات الحاسب الآلي) (للرجال):

– بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي.

4 – أخصائي تشغيل محاكاة إكلينيكية (للرجال والنساء):

– بكالوريوس في أحد تخصصات الرعاية الصحية (التمريض/العلوم الصحية).

– مدرب معتمد في دعم الحياة القلبي الوعائي المتقدم.

– مدرب معتمد في دعم الحياة المتقدم للأطفال.

– مدرب معتمد في دعم الحياة الأساسي.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

5 – فني محاكاة إكلينيكية (للرجال والنساء):

بكالوريوس في تقنية المعلومات أو الاجهزة الطبية أو الدعم الفني/ شهادة معتمدة في النت ورك بلس/شهادة معتمدة في A+.

المستندات المطلوبة:

1 – نسخة محدثة وواضحة للسيرة الذاتية.

2 – صورة واضحة للهوية الوطنية.

3 – صورة واضحة لسجل الأسرة (للنساء فقط).

4 – صورة لوثائق التخرج مصدقة مع إرفاق معادلة الشهادة في حال الحصول عليها من خارج المملكة.

5 – صورة من درجة اختبار القدرات العامة للجامعيين الذي ينظمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي (قياس).

6 – صورة من شهادات الخبرة إن وجدت.

7 – استمارة التقديم موقعة من صاحب الطلب (نموذج 1 *).

8 – التعهد بالابتعاث لإحدى الجامعات المعتمدة التي توصي بها الكلية (نموذج 3 *).

9 – تعهد ولي الأمر للنساء فقط بالموافقة على الابتعاث لإحدى الجامعات المعتمدة التي توصي بها الكلية (نموذج 4 *).

10 – صورة من شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (إن وجدت).

11 – صورة من الأبحاث العلمية المحققة والمنشورة (إن وجدت).

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الثلاثاء القادم بمشيئة الله بتاريخ 2018/12/18م وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 2018/12/25م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).