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«الغذاء والدواء» تحذّر من محلول لاحتمال تسببه في «التهاب العين»

«الغذاء والدواء» تحذّر من محلول لاحتمال تسببه في «التهاب العين»
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تواصل – فريق التحرير:

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء, من استخدام التشغيلة (MC1605) من محلول “بيوترو متعدد الأغراض” (Biotrue multi-purpose solution)، لاحتمال تسببه ببعض الآثار الجانبية للمستخدم مثل التهاب العين والاحمرار والتهيج والحكة.

وأوضحت الهيئة أنها فحصت عينات من المحلول الذي تنتجه شركة بوش+لومب (Bausch + Lomb Inc.) بإيطاليا، وتبين عدم مطابقة التشغيلة MC1605 التي تحمل تاريخ صلاحية مايو 2019 للمواصفة القياسية (ايزو 14729:2001) ما قد يسبب للمستخدم بعض الآثار الجانبية مثل التهاب العين والاحمرار والتهيج أو الحكة.

ولفتت إلى أن الإجراءات الاحترازية تضمنت إيقاف بيع واستخدام المنتج من رقم التشغيلة ذاتها.

ودعت المستهلكين إلى التأكد إذا كان المنتج مشمولاً بهذا التحذير من خلال الاطلاع على رقم التشغيلة، والتوقف عن استخدام المنتج احترازياً لما قد يسببه من مضاعفات.

وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أهمية إبلاغها عن أي حوادث أو مشاكل يشتبه في ارتباطها بالمنتج، أو أي أجهزة ومنتجات طبية أخرى من خلال: مركز الاتصال الموحد للهيئة (19999)، والمركز الوطني للتيقظ الرابط: https://ade.sfda.gov.sa/، والمركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية على الرابط: https://ncmdr.sfda.gov.sa/ProblemReport.aspx.

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