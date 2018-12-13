الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

1300 مواطن ومواطنة يغيرون أسماءهم.. تعرف على أكثر الأسماء تفضيلا

1300 مواطن ومواطنة يغيرون أسماءهم.. تعرف على أكثر الأسماء تفضيلا

توجيه عاجل من تعليم مكة بشأن خطة الانضباط المدرسي

توجيه عاجل من تعليم مكة بشأن خطة الانضباط المدرسي

الشرطة تحقق في واقعة العثور على «جثة مواطن متحللة» في حائل

الشرطة تحقق في واقعة العثور على «جثة مواطن متحللة» في حائل

«التعليم»: عودة مادة «الخط والإملاء» للمناهج الابتدائية (فيديو)

«التعليم»: عودة مادة «الخط والإملاء» للمناهج الابتدائية (فيديو)

توقعات بأمطار رعدية على 8 مناطق

توقعات بأمطار رعدية على 8 مناطق
0

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن السحب الرعدية الممطرة تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، الطائف والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر وكذلك على مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، وحفر الباطن.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال النهار على منطقة نجران و الأجزاء الغربية والجنوبية من منطقة الرياض، كذلك على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وشمال وشرق وأجزاء من وسط المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

توقعات طقس اليوم.. ضباب وغبار وأمطار

توقعات طقس اليوم.. ضباب وغبار وأمطار

جازان.. رجل أمن ينظم المرور وسط الأمطار بعد تعطل الإشارة (فيديو)

جازان.. رجل أمن ينظم المرور وسط الأمطار بعد تعطل الإشارة (فيديو)

توقعات طقس الأربعاء.. أمطار ورياح وضباب على عدة مناطق

توقعات طقس الأربعاء.. أمطار ورياح وضباب على عدة مناطق

«الحصيني» يتوقع هطول أمطار مع بداية الاختبارات على هذه المناطق

«الحصيني» يتوقع هطول أمطار مع بداية الاختبارات على هذه المناطق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«عودة الإملاء والخط للمناهج».. مغردون: خطوة موفقة وبداية التصحيح للتعليم
تقارير وحوارات

«عودة الإملاء والخط للمناهج».. مغردون: خطوة موفقة وبداية التصحيح للتعليم

المزيد
كيف تحصل على أعلى خصم وأفضل تأمين على المركبات؟
تقارير وحوارات

كيف تحصل على أعلى خصم وأفضل تأمين على المركبات؟

المزيد
المخالفات في رمي المخلفات!
مقالات

المخالفات في رمي المخلفات!

المزيد
مقال بين الألف والياء “جمال!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “جمال!!!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>