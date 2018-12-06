توضيح من «الجوازات» عن الخروج النهائي للمرافقين بعد انتهاء الإقامة

تواصل – فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات أن مغادرة المملكة بالنسبة للمرافقين الحاصلين على خروج نهائي تكون خلال ٦٠ يوماً من تاريخ إصدار التأشيرة دون الرجوع لسريان صلاحية هوية المقيم.

جاء ذلك خلال ردها على سؤال من أحد المقيمين تلقته عبر حسابها الرسمي بتويتر، وجاء فيه: (السلام عليكم الخروج النهائي للمرافقين يعطيهم شهرين بعد الخروج النهائي أم لا؟ علماً بأن صلاحية إقامتهم تنتهي بعد إصدار الخروج النهائي بفترة صغيرة، وهل في رسوم على إقامتهم خلال الشهرين دول أم لا؟).

وردت الجوازات بالآتي: (أهلاً بك، بإمكانكم إصدار تأشيرة خروج نهائي إلى قبل نهاية صلاحية هوية مقيم وتشترط التعليمات أن تتم المغادرة خلال ٦٠ يوماً من تاريخ إصدار التأشيرة دون الرجوع لسريان صلاحية هوية مقيم. شاكرين لكم تواصلكم).