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التجارة تشهر بـ 10 أشخاص أصدروا شيكات بدون رصيد

التجارة تشهر بـ 10 أشخاص أصدروا شيكات بدون رصيد
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تواصل – فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، بعشرة أشخاص أصدروا شيكات بدون رصيد.

وأعلنت العقوبات المستحقة على كل منهم كالتالي:
– محمد بن عمر العتيبي (خمسة عشر ألف ريال، وسجنه 4 أشهر مع التشهير).
– طاهر خورشيد أحمد (عشرة آلاف ريال، وسجنه 4 أشهر مع التشهير).
– عادل بن ضيف الله الحربي (ستة آلاف ريال، وسجنه شهرين مع التشهير).
– حسين بن جازع القحطاني (خمسة آلاف ريال، وسجنه 5 أشهر مع التشهير).
– غزاي بن ناصر العتيبي (خمسة آلاف ريال مع التشهير).
– عايض بن سحمان السبيعي (أربعة آلاف ريال مع التشهير).
– سعيد بن صالح الرصيص (ثلاثة آلاف ريال، وسجنه 7 أشهر مع التشهير).
– أحمد بن إبراهيم مجرشي (ألفان ريال، وسجنه 4 أشهر مع التشهير).
– حسن بن سالم أبو حميد (ألفان ريال وسجنه 4 أشهر مع التشهير).
– أحمد بن إبراهيم مجرشي (ألف ريال مع التشهير).

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