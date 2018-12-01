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«الغذاء والدواء» تُحذِّر من 4 منتجات لفرد الشعر.. خطرة على الصحة

«الغذاء والدواء» تُحذِّر من 4 منتجات لفرد الشعر.. خطرة على الصحة
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تواصل – الرياض:

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تحذيراً للمستهلكين من استخدام أربعة منتجات لفرد الشعر، لكونها تحتوي على نسبة عالية من مادة “فورمالدهيد”.

وأوضحت أنه تم تجميع وتحليل عيّنات من منتجات فرد الشعر المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وبينت النتائج احتواء 4 منتجات على نسبة عالية من مادة “فورمالدهيد” التي تسبب مخاطر صحية للمستهلك في حال تجاوزها الحدود المسموح بها في متطلبات السلامة بمستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016.

وأبانت الهيئة أن المنتج الأول يحمل اسم “YUNEA WITH KERATIN COMPLEX HAIR PROTEIN THERAPY” وصُنع في الولايات المتحدة الأمريكية برقم تشغيلة (L16AX0428UAE) وتاريخ صلاحيته 08 / 2019.

وأضافت أن المنتج الثاني، فهو “RICHEE PROFESSIONAL BIOPLASTICA CAPILAR 2 ” وصُنع في البرازيل برقم تشغيلة (BTCRP1704) وتاريخ صلاحيته 04 / 2019، في حين يحمل المنتج الثالث اسم “RG AMAZON X-TREME” وصُنع في الولايات المتحدة الأمريكية ولجميع التشغيلات، ويحمل المنتج الرابع اسم “KERAROYAL ULTIMATE HAIR CARE KERATIN SMOOTHING SYSTEM” وصُنع في الولايات المتحدة الأمريكية برقم تشغيلة (17-6104) وتاريخ صلاحيته 08 / 2019.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام تلك المنتجات بأرقام التشغيلات المشار إليها، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وقالت: يجب على منافذ البيع ومراكز التوزيع وصالونات التجميل النسائية إيقاف بيع هذه المنتجات، وإرجاعها إلى مورديها، وينبغي لمستوردي وموزعي هذه المنتجات سحبها من منافذ البيع والمستودعات والتنسيق مع الهيئة لإتلافها.

وأوضحت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب هذه المنتجات من الأسواق، ومنع دخولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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