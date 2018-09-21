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إسعاف يتعرض لحادث أثناء نقل امرأة حامل بالقنفذة.. و«صحة الباحة» توضح التفاصيل
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت مديرية الشؤون الصحية بالباحة، أن سيارة الإسعاف التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة القنفذة، التي تعرضت لحادث مروري اليوم كانت تنقل مريضة حاملاً في توأم في العقد الثاني من عمرها في الأسبوع (35)، كما هو مقرر من الأطباء المتابعين لحالتها من مستشفى نمرة التابعة لصحة القنفذة إلى مستشفى الملك فهد بالباحة.

وكشفت، أن المريضة فاجأتها آلام الولادة مبكرة، في ظل معاناتها من الأنيميا المنجلية مما تقرر نقلها لمستشفى الملك فهد بالباحة لعمل التدخل الطبي لها هناك.

وأضاف البيان الصادر من الصحة: أنه خلال النقل تعرض الإسعاف لحادث سير نتج عنه انحرافه عن الطريق واصطدامه بأحد أعمدة الإنارة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم الجمعة؛ ونتج عنه إصابة طفيفة لأحد الأطباء وكسر بقدم ممرضة من الكادر الطبي المرافق للحالة تنومت على إثره لاحقاً بمستشفى المخواة، علماً أنه تم توجيه إسعاف مستشفى المخواة العام مباشرة للحادث ونقل الحالات لمستشفى المخواة العام بمشاركة الهلال الأحمر.

وأكد، أنه تم تجهيز غرفة العمليات للمريضة التي لم تُصب بأذى في الحادث وفريق عمل طبي بقيادة استشاري نساء وولادة، وتم توليد المريضة من خلال عملية قيصرية وهي الآن وأطفالها في حالة مستقرة.

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