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«الغذاء والدواء» تحذّر من عدسات لاصقة مقلدة.. تسبب التهابات ميكروبية

«الغذاء والدواء» تحذّر من عدسات لاصقة مقلدة.. تسبب التهابات ميكروبية
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تواصل – فريق التحرير:

حذَّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الخميس، من استخدام عدسات لاصقة مقلدة للعلامة التجارية “فريش لوك كالار بليندز” (Freshlook Colorblends)، التي ينتجها مصنع سيبا ڤيجن (Ciba Vision).

وقالت الهيئة، في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن سبب التحذير وجود منتجات مقلدة للمنتج الأصلي في الأسواق المحلية لرقم التشغيلة 257264.

وأشارت إلى أن المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية تلقى شكوى بخصوص مؤسسة تسوِّق عدسات مقلدة لمنتج أصلي، وتواصلت الهيئة مع الشركة والممثل القانوني للمنتج الأصلي، وبعد دراسة الفروقات بين المنتجين الأصلي والمقلد تم إثبات حالتي الغش والتقليد.

ولفتت إلى أن استخدام العدسات اللاصقة المقلدة غير آمن، ويزيد من احتمالية الإصابة بالتهابات ميكروبية، وجفاف وحكة للعين وتقرحات أو خدوش بالقرنية، وحرقان شديد بالعين.

وأكدت الهيئة، أنها عمَّمت على جميع المنافذ الحدودية ومفتشي الأسواق المحلية لمنع دخول المنتج المقلد نظراً لما قد يسببه من ضرر على المستخدم، إضافة إلى ضبط المنتج المقلد بالأسواق وتطبيق الإجراءات النظامية حيال من يستورده أو يسوِّقه.

ودعت الغذاء والدواء، إلى إبلاغها عن أي حوادث أو مشاكل يُشتبه في ارتباطها بهذا المنتج، أو أي أجهزة ومنتجات طبية أخرى من خلال مركز الاتصال الموحَّد على الرقم 19999، والمركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية.

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