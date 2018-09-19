1300 قتيل حوثي في 10 أيام

تواصل- وكالات:

تمكنت قوات الجيش الوطني، من التقدم في جبال مران، والوصول إلى مشارف ضريح “حسين الحوثي” بالجميمة بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، فيما تواصل الأخيرة استحداث مقابر جديدة في المنطقة لاستيعاب قتلاها.

وقال قائد اللواء الثالث عُروبة، بالجيش الوطني، العميد عبدالكريم السدعي لموقع الجيش “سبتمبر نت” إن قوات الجيش أحرزت تقدماً صوب مناطق جرف سلمان، شمال مران، والذي يتخذه زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي مأوى ومقر لإقامته.

وأضاف أن قوات الجيش اقتربت من ضريح حسين الحوثي مؤسس الميليشيا في الجميمة، بالتزامن مع الاقتراب من جرف سلمان وما يمثله هذا الوكر من قدسية بالنسبة للميليشيا، فضلاً عن زعيمها الذي خسر خلال 10 أيام أكثر من 1300 قتيل في سلسلة جبال مران، بمديرية حيدان فقط.

وتابع السدعي “ونتيجة لزيادة أعداد قتلى الميليشيات الإرهابية في مران فقد سارعت خلال الأيام القليلة الماضية إلى استحداث عدد من المقابر لمواجهة النقص في المقابر في حين تتوجس الميليشيا من السقوط الوشيك لمعقلهم فيما تلعب قوات التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية، دوراً هاماً ومباشراً في المعركة”.

يذكر أن جرف سلمان، هو مقر قيادة زعيم المتمردين الكائن بجبال مران، الواقع بمديرية حيدان، جنوب غرب محافظة صعده، وسبق لمؤسس الميليشيا حسين الحوثي، أن اتخذه مقراً له قبل أن يُقتل في 10 سبتمبر 2004 على يد قوات الجيش اليمني.