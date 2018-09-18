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وصول 786 ألف حاج إلى المدينة المنورة بعد موسم الحج

وصول 786 ألف حاج إلى المدينة المنورة بعد موسم الحج
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تواصل – واس :

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا المدينة المنورة بعد موسم الحج وحتى أمس (الثلاثاء) 786,175 حاجاً, وفقاً للإحصائية اليومية التي تصدرها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي في لجنة الحج بالمدينة المنورة.

وبينت الإحصائية أن 2997 حاجاً قدموا للمدينة المنورة أمس عبر 86 حافلة, فيما ودّعت 14,755 مسافراً غادروا إلى بلدانهم أمس عبر المنافذ الجوية والبرية.

وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس بلغ 185,456 حاجاً, مقارنة بعدد المتبقين لنفس اليوم من العام الماضي 1438هـ الذي بلغ 147,516 حاجاً.

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