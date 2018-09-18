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«الإسكان»: 39% من المواطنين دون «35 عامًا» يمتلكون منازل

«الإسكان»: 39% من المواطنين دون «35 عامًا» يمتلكون منازل
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الإسكان، أن نسبة تملك المساكن للفئة العمرية التي تتراوح بين 15 -34 عاما بلغت 39.4% بنهاية شهر مايو الماضي.

ووفقا للتقرير الصادر من الوزارة، فإن أكثر من نصف عدد السكان ممن تراوحت أعمارهم ما بين 35 – 44 عاما استطاعوا تملك المساكن، بنسبة وصلت إلى 50.1% وبين أن الفئات العمرية التي تتجاوز أعمارها 45 عاما بلغ نسبة تملكها للمساكن 59.9% في السعودية، وأن الفئة العمرية التي تراوح أعمارها بين 45-54 عاما بلغ معدل ملكيتها للمساكن 65.9% وفيما يخص الفئة العمرية التي تراوح أعمارها بين 55-64 عاما بلغت نسبة تملكها للمساكن 81.9% أما الفئات العمرية التي يزيد عمرها على 65 عاما، فقد بلغ معدل تملكها للمساكن 87.3%.

وأكد التقرير، أن وكالة الشؤون الفنية بالوزارة أصدرت «دراسة تأثير تغير أسعار البناء على المشاريع السكنية» للفترة ما بين 2016 – 2018 عبر الرصد المستمر للتغيرات الخاصة بسوق قطاع التشييد والبناء، وتحديد تأثير ونسب التغيرات الزمنية لكل عنصر في عناصر تكاليف المشاريع السكنية.

وعكست الدراسة التغير التفصيلي لتكاليف المشاريع السكنية، خصوصا في قطاعات التشييد والبناء، التي أظهرت انخفاض كلفة المشاريع السكنية في العام الماضي 2017 بنسبة 15 %مقارنة بعام 2016 ،فيما ارتفعت بنسبة 17 %خلال العام الحالي 2018 مقارنة بالعام الماضي.

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