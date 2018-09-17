متحدث «التعليم» يعلق على حرمان الطلاب من الدراسة لتأخر الرسوم (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، اليوم الاثنين، أن الوزارة دائماً تركز على عدم انقطاع الطلاب عن الدراسة، أو تأثره.

وأضاف خلال مداخلته مع برنامج يا هلا على روتانا خليجية، أن منع الكتب الدراسية عن الطلاب لتأخر الرسوم تصرف خاطئ، وليس هناك قرار بهذا الشأن أبداً.

وأكد أن ما حدث في بعض المدارس الأهلية لا يصح، مضيفاً أن الطالب هو محور العملية التعليمية واهتمام الوزارة.

وأضاف متحدث وزارة التعليم، أن الوزارة كفيلة ومسؤولة عن إيجاد مدرسة بديلة حكومية للطالب حال رفضت المدرسة الأهلية استكمال دراسته، وعلى ولي أمر الطالب التوجه لأي مكتب تعليم لحل هذه المشكلة.

وتابع العصيمي أن النظام يكفل للطالب استكمال الدراسة في أي مكان آخر، مضيفاً أن ما حصل من بعض المدارس الأهلية خطأ ويجب أن يأخذ الطالب الكتب ويستكمل دراسته.