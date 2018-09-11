رسالته لها قبل استشهاده بساعتين.. تغريدة «مبكية» لابنة الشهيد «السبهان» (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

شرطة الرياض تكشف لغز هدية «حليمة بولند».. ضبط المتورطين

شرطة الرياض تكشف لغز هدية «حليمة بولند».. ضبط المتورطين

«العمري» يتوقع: إنهاء عقود مليون وافد خلال 3 أشهر

«العمري» يتوقع: إنهاء عقود مليون وافد خلال 3 أشهر

هل يمكن للعسكريين السفر يوم الجمعة والإجازة تبدأ الأحد؟.. «الجوازات» ترد

هل يمكن للعسكريين السفر يوم الجمعة والإجازة تبدأ الأحد؟.. «الجوازات» ترد

«الأحوال المدنية» تكشف حقيقة فرض رسوم جديدة على «الهوية الوطنية»

«الأحوال المدنية» تكشف حقيقة فرض رسوم جديدة على «الهوية الوطنية»

رسالته لها قبل استشهاده بساعتين.. تغريدة «مبكية» لابنة الشهيد «السبهان» (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

“كانت ضحكة أبي تزهر في قلبي سبعين ألف وردة، عليه الرحمة والأمان إلى يوم يبعثون”.. تغريدة كتبتها ريما السبهان ناعيةً والدها الشهيد عبدالله السبهان، بعد مرور قرابة 3 أعوام على فراقه.

كتبت “ريما” هذه التغريدة بعدما أعادت سماع صوت والدها من رسالة مسجلة احتفظت بها للتذكرة في أول يوم دراسي لها بالجامعة.

تحدثت ريما إلى قناة “العربية” قائلةً إن والدها شارك في الحرب في عام 2009 داخل اليمن، وارتقى خلال المعارك في تعز أثناء مشاركته في عاصفة الحزم بتاريخ 14 ديسمبر 2015، ولا يمكنها أن تنسى يوم فراقه المُوجِع، لكنها وجدت العزاء في أنه رحل شهيداً في سبيل الوطن.

وقالت ريما إن والدها كان دائم التلميح حول فكرة غيابه، ويوصيها وأسرتها بحسن الخلق والمعاملة والتمسُّك بالدين، وكان فراقه صعباً؛ لأنهم لم يعتادوا ابتعاده مدة طويلة.

وتابعت: “كان دائم السؤال عنا، ولم ينقطع عن التواصل ومتابعة تقدمنا في الدراسة. وفي اليوم الذي تسلَّم فيه وسام الشجاعة من الرئيس اليمني أخبرنا أنه سيعود خلال يوم أو اثنين، وقمنا بالاستعداد لاستقباله، واتصل بي قبل استشهاده بساعتين ليخبرني أن النصر قريب جداً، ويوصيني بالاهتمام بنفسي وإخوتي، لكن شاء الله أن يختاره ويبدله داراً خيراً من داره”.

تتذكر ريما مقولات والدها التي تركت أثراً كبيراً في نفسها؛ فقد كان لها بمنزلة الصديق قبل الأب الحنون. والجميع يشهد بشجاعته وكرمه وتفانيه في عمله، فلا يمكنها نسيان كلماته: “والله نموت فداءً ولا يمسكم مكروه يا شعبنا وأهلنا وعزوتنا وشبابنا وبناتنا وقبل كل هذا، مملكة العز ودولتنا”، و”إما النصر أو الشهادة”.

وكان الشهيد البطل دائم التوق إلى البذل والشهادة في سبيل الله؛ إذ كان قبل ولادة ريما يحث والدتها دائماً على تمني الشهادة من القلب فيقول: “لو تمنيناها من قلب صادق ومتنا في فراشنا فنحن في عداد الشهداء بإذن الله”.

وعبّرت ابنة الشهيد عن أنها تشعر بحجم الخسارة الكبيرة بعده، وتمنت أن يكون معها خلال رحلتها الجامعية، لكنه سأل الله الشهادة فحقق أمنيته، داعيةً الله أن يلهمها الصبر على غيابه، باعثةً برسالة أن الجميع فداء للوطن.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الرئيس اليمني: عاصفة الحزم أنجح قرار عربي

الرئيس اليمني: عاصفة الحزم أنجح قرار عربي

شاهد.. مقطع للشهيد «آل هشلان» يخدم الحجاج العام الماضي

شاهد.. مقطع للشهيد «آل هشلان» يخدم الحجاج العام الماضي

والد شهيد النقطة الأمنية يتحدث عن ابنه وآخر لقاء معه (فيديو)

والد شهيد النقطة الأمنية يتحدث عن ابنه وآخر لقاء معه (فيديو)

فلسطين.. شهيدان وعشرات الإصابات على حدود قطاع غزة

فلسطين.. شهيدان وعشرات الإصابات على حدود قطاع غزة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد
تقارير وحوارات

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد

المزيد
هذا هو الجمال الخالد!
مقالات

هذا هو الجمال الخالد!

المزيد
الاقتصاد المحلي على أرض صلبة في «رؤية 2030».. تفاصيل من الواقع
تقارير وحوارات

الاقتصاد المحلي على أرض صلبة في «رؤية 2030».. تفاصيل من الواقع

المزيد
فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي
تدوينات حرة

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>