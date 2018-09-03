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وظائف لحملة الثانوية العامة بـ«الحرس الملكي».. الشروط وطريقة التقديم

وظائف لحملة الثانوية العامة بـ«الحرس الملكي».. الشروط وطريقة التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت رئاسة الحرس الملكي “إدارة القبول والتسجيل”، فتح باب التقديم لخريجي 1439هـ، من حملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، على وظيفة “أمن وحماية”، وكذلك وظيفة “سائق” للحاصلين على رخصة قيادة عمومي “نقل خفيف/ نقل ثقيل”.

وأوضحت أنه يشترط في المتقدمين للوظائف، أن يكون سعودي الأصل والمنشأ والولادة، ويستثنى من ولد ونشأ مع والده لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة، على أن لا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

وأن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية أو ما يعادلها، وألا يقل عمره عن 17 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً، وألا يقل طوله عن 175 سم، وأن يكون الوزن مناسباً لطوله، وأن يكون ذا بنية جيدة تتناسب مع طوله، وأن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

كما يشترط أن يكون المتقدم لائقاً طبياً للخدمة العسكرية وخالياً من الأمراض، وألا يكون موظفاً في أي جهة حكومية مدنية أو عسكرية، أو سبق له ذلك، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية، وأن يتعهد على نفسه بالخدمة العسكرية مدة 4 سنوات.

ويتم التقديم من خلال بوابة القبول الإلكتروني للحرس الملكياعتباراً من الثلاثاء الموافق 1/1/1440 هـ، ولمدة أسبوع.

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