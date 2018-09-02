واشنطن تلغي مساعدات لباكستان بقيمة 300 مليون دولار

تواصل – وكالات:

اتخذت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أمس الأحد، خطوات نهائية لإلغاء 300 مليون دولار من المساعدات المقررة لباكستان.

ويعكس هذا الإجراء عدم رضاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التزام باكستان بمساعدة الإستراتيجية الأمريكية الخاصة بالضغط على حركة طالبان التي يستخدم قادتها باكستان كملاذ آمن.

وقال مسؤولو البنتاجون إنه تم تقديم طلب للكونغرس في وقت سابق من هذا الصيف للحصول على تصريح باستخدام الـ300 مليون دولار لأغراض أخرى، ولم تتم الموافقة على الطلب حتى الآن.

وكان البنتاجون أعلن في يناير الماضي تعليقه المساعدات المعروفة باسم أموال دعم التحالف لباكستان، لكنها لم تتخذ خطوات نهائية بشأن الـ300 مليون دولار حتى هذا الصيف.