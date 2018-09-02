واشنطن تلغي مساعدات لباكستان بقيمة 300 مليون دولار

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

لم يرحم توسلاته.. «راعي ماشية» يكبل كفيله «المسن» في الصحراء (فيديو)

لم يرحم توسلاته.. «راعي ماشية» يكبل كفيله «المسن» في الصحراء (فيديو)

اختفاء حافلات نقل الطلاب بمحافظة الليث.. وهذا رد إدارة التعليم

اختفاء حافلات نقل الطلاب بمحافظة الليث.. وهذا رد إدارة التعليم

آخر التطورات في حريق مبنى «النيابة العامة» بالدمام

آخر التطورات في حريق مبنى «النيابة العامة» بالدمام

«العمل» توضح حقيقة تصحيح أوضاع إحدى الجنسيات العربية بالمملكة

«العمل» توضح حقيقة تصحيح أوضاع إحدى الجنسيات العربية بالمملكة

واشنطن تلغي مساعدات لباكستان بقيمة 300 مليون دولار

واشنطن تلغي مساعدات لباكستان بقيمة 300 مليون دولار
0

تواصل – وكالات:

اتخذت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أمس الأحد، خطوات نهائية لإلغاء 300 مليون دولار من المساعدات المقررة لباكستان.

ويعكس هذا الإجراء عدم رضاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التزام باكستان بمساعدة الإستراتيجية الأمريكية الخاصة بالضغط على حركة طالبان التي يستخدم قادتها باكستان كملاذ آمن.

وقال مسؤولو البنتاجون إنه تم تقديم طلب للكونغرس في وقت سابق من هذا الصيف للحصول على تصريح باستخدام الـ300 مليون دولار لأغراض أخرى، ولم تتم الموافقة على الطلب حتى الآن.

وكان البنتاجون أعلن في يناير الماضي تعليقه المساعدات المعروفة باسم أموال دعم التحالف لباكستان، لكنها لم تتخذ خطوات نهائية بشأن الـ300 مليون دولار حتى هذا الصيف.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

واشنطن توقف تمويل «الأونروا».. والرئاسة الفلسطينية تعلق

واشنطن توقف تمويل «الأونروا».. والرئاسة الفلسطينية تعلق

واشنطن تتوعد «الأسد» وحلفاءه حال استخدام الكيماوي في سوريا

واشنطن تتوعد «الأسد» وحلفاءه حال استخدام الكيماوي في سوريا

واشنطن تتوعد إيران بأقسى العقوبات

واشنطن تتوعد إيران بأقسى العقوبات

واشنطن: قرار مساعدات الاتحاد الأوروبي لإيران “رسالة خاطئة”

واشنطن: قرار مساعدات الاتحاد الأوروبي لإيران “رسالة خاطئة”

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العام الدراسي الجديد.. حقيبة ومعلم ونصائح للأسبوع الأول
تقارير وحوارات

العام الدراسي الجديد.. حقيبة ومعلم ونصائح للأسبوع الأول

المزيد
قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)
تقارير وحوارات

قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)

المزيد
لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..
مقالات

لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..

المزيد
*الشعراء ومقاييس الجمال*
مقالات

*الشعراء ومقاييس الجمال*

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>