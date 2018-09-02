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تعرف على مبادرة كفالة تمويل سيارات الأجرة الخاصة (إنفوجرافيك)

تعرف على مبادرة كفالة تمويل سيارات الأجرة الخاصة (إنفوجرافيك)
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تواصل – فريق التحرير

أطلق الصندوق الخيري الاجتماعي، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، مبادرة “كفالة تمويل سيارات الأجرة الخاصة” لمستفيدي الضمان الاجتماعي وتابعيهم.

وأوضح الحساب الرسمي للصندوق الخيري الاجتماعي على موقع “تويتر” أن المبادرة تشمل الرياض وجدة والدمام، موضحا تفصيل المبادرة بانفوجرافيك توضيحي.

أما شروط الاستفادة من المبادرة، فأن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويكون ضمن المستفيدين من الضمان أو تابعيهم، وألا يقل عمره عن 25 سنة ولا يزيد عن 55 سنة، وأيضًا يكون له رخصة قيادة عمومي سارية المفعول، ويكون قادرًا على مزاولة هذا العمل، وأخيرًا أن يكون متفرغًا تفرغًا كاملًا له.

وللتسجيل في المبادرة يمكن الضغط علىالرابط التالي

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