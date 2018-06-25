إطلاق سراح 28 سجيناً بالقصيم

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أطلقت إدارة السجون بمنطقة القصيم سراح 28 سجيناً من شملهم العفو لعام 1439هـ، خلال الفترة من 19 /9 /1439هـ وحتى 25 /9 /1439هـ، في سجون مدينة بريدة، ومحافظتي عنيزة والرس.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالعفو عن نزلاء السجون، الصادر بمناسبة شهر رمضان المبارك لهذا العام، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

من جهته، أعرب مدير سجون منطقة القصيم اللواء محمود بن صالح الغفيلي، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على تلك اللفتة الأبوية والمعتادة، مؤكداً أن لجان العفو مستمرة في عملها على دراسة قضايا النزلاء على مدار العام.

وأوضح أن اللجان تحظى باهتمام ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، داعياً أن تكون تلك اللفتة الأبوية فرصة لهم وعودتهم إلى الصواب، بعد أن تم لم شملهم بأسرهم، وأن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنه وباب هداية لهم لبداية مرحلة جديدة في الحياة.