فيتنام.. مصرع 14 شخصاً وفقدان 11 آخرين بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

بالفيديو.. ممرضة تعنف مولودًا بحضّانة مستشفى أبو عريش بجازان

بالفيديو.. ممرضة تعنف مولودًا بحضّانة مستشفى أبو عريش بجازان

تنفيذ حكم القتل بمواطن قتل أباه حرقا في بيشة

تنفيذ حكم القتل بمواطن قتل أباه حرقا في بيشة

«الزعاق»: 3 أيام تفصلنا عن أحر أيام السنة على الإطلاق

«الزعاق»: 3 أيام تفصلنا عن أحر أيام السنة على الإطلاق

الدفاع الجوي يعترض صاروخين باليستيين في سماء الرياض

الدفاع الجوي يعترض صاروخين باليستيين في سماء الرياض

فيتنام.. مصرع 14 شخصاً وفقدان 11 آخرين بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية

فيتنام.. مصرع 14 شخصاً وفقدان 11 آخرين بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية
0

تواصل – وكالات:

عثرت قوات الإنقاذ الفيتنامية على سبع جثث اليوم، لترتفع بذلك حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في شمال البلاد إلى 14 شخصاً، بالإضافة إلى استمرار فقدان 11 شخصاً آخرين، وتلقي سبعة آخرين للعلاج إثر تعرضهم لإصابات.

وأفادت مقاطعة لاي تشاو، وهي المقاطعة الأكثر كثافة سكانية في فيتنام وأفقرها، بسقوط 11 حالة وفاة وفقدان 11 فرداً، في حين سجلت مقاطعة هاجيانج ثلاث حالات وفاة، بحسب ما ذكرته اليوم اللجنة التوجيهية المركزية للوقاية من الكوارث الطبيعية والسيطرة عليها.

وقالت اللجنة إن الأمطار الغزيرة التي سقطت خلال بداية الأسبوع؛ تسببت في حدوث فيضانات مميتة في أربع مقاطعات شمالي البلاد.

ونشرت السلطات الفيتنامية أكثر من 40 ألف من الجنود وأفراد الميليشيات؛ للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والمساعدة في توفير المأوى للناجين.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

حُفر أرضية عملاقة بالقرب من الرياض.. «عالم» يكشف السر (فيديو)

حُفر أرضية عملاقة بالقرب من الرياض.. «عالم» يكشف السر (فيديو)

قرار صادم من المملكة ضد منتجات فيتنام

قرار صادم من المملكة ضد منتجات فيتنام

فرنسا.. مخاوف من فيضان كبير والفئران تغزو باريس

فرنسا.. مخاوف من فيضان كبير والفئران تغزو باريس

شاهد.. فيضانات وانهيارات طينية بأمريكا تخلّف قتلى ومفقودين ودماراً هائلاً

شاهد.. فيضانات وانهيارات طينية بأمريكا تخلّف قتلى ومفقودين ودماراً هائلاً

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

شهر بلا جوال!
مقالات

شهر بلا جوال!

المزيد
ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان
تقارير وحوارات

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

المزيد
زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني
تقارير وحوارات

زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني

المزيد
«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>