فيتنام.. مصرع 14 شخصاً وفقدان 11 آخرين بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية

تواصل – وكالات:

عثرت قوات الإنقاذ الفيتنامية على سبع جثث اليوم، لترتفع بذلك حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في شمال البلاد إلى 14 شخصاً، بالإضافة إلى استمرار فقدان 11 شخصاً آخرين، وتلقي سبعة آخرين للعلاج إثر تعرضهم لإصابات.

وأفادت مقاطعة لاي تشاو، وهي المقاطعة الأكثر كثافة سكانية في فيتنام وأفقرها، بسقوط 11 حالة وفاة وفقدان 11 فرداً، في حين سجلت مقاطعة هاجيانج ثلاث حالات وفاة، بحسب ما ذكرته اليوم اللجنة التوجيهية المركزية للوقاية من الكوارث الطبيعية والسيطرة عليها.

وقالت اللجنة إن الأمطار الغزيرة التي سقطت خلال بداية الأسبوع؛ تسببت في حدوث فيضانات مميتة في أربع مقاطعات شمالي البلاد.

ونشرت السلطات الفيتنامية أكثر من 40 ألف من الجنود وأفراد الميليشيات؛ للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والمساعدة في توفير المأوى للناجين.