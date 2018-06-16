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اعرف حقك.. حماية المستهلك تنبه المسافرين لحقوقهم حال تأخر الطائرة

اعرف حقك.. حماية المستهلك تنبه المسافرين لحقوقهم حال تأخر الطائرة
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تواصل – الرياض:

نبهت جمعية حماية المستهلك إلى حقوق المسافرين لدى الناقل الجوي في حال تأخر إقلاع رحلات الطيران عن موعدها الأصلي للمطالبة بها.

وأوضحت أنه في حال تأخر رحلة الطيران من ساعة إلى ثلاث ساعات من الوقت الأصلي للإقلاع يحق للمسافر المطالبة بتوفير مرطبات.

وأضافت الجمعية أنه في حالة تأخر الرحلة من 3 ساعات إلى 6 ساعات من الوقت الأصلي للإقلاع يحق للمسافرين المطالبة بتوفير وجبة ساخنة.

وأبانت أنه في حالة تأخر الرحلة 6 ساعات فأكثر من الوقت الأصلي للإقلاع يحق للمسافرين المطالبة بتوفير سكن فندقي، مشيرة إلى أن الناقل الجوي لا يتحمل تلك الحقوق في حال تأخر الرحلات عن موعدها بسبب الكوارث الطبيعية.

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