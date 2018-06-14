20.7 تريليون ريال تحويلات سريعة بالمملكة خلال 4 أشهر

تواصل – الرياض:

وصلت قيمة التحويلات المالية السريعة في القطاع المالي السعودي إلى 20.7 تريليون ريال خلال أول 4 أشهر من العام الحالي.

وأظهرت أرقام مؤسسة النقد العربي السعودي، تراجعًا بالتحويلات المنفذة عبر نظام “سريع” 25% خلال شهر أبريل الماضي بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، حسب “الاقتصادية”.

وبلغ هذا النوع من التحويلات خلال شهر أبريل الماضي، نحو 4.52 تريليون ريال، 86.5% منها تحويلات بين المصارف بقيمة 3.91 تريليون ريال، فيما بلغت نسبة مدفوعات العملاء 13.4% بقيمة 606.5 مليار ريال.

وتراجعت التحويلات السريعة إلى 1.52 تريليون ريال في أبريل 2018 مقارنة مع 6.04 تريليون ريال في أبريل 2017.