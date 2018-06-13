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الديوان الملكي: ولي العهد يغادر إلى موسكو

الديوان الملكي: ولي العهد يغادر إلى موسكو
0

تواصل – واس

بيان من الديوان الملكي:

استجابة للدعوة المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، من فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة جمهورية روسيا الاتحادية ولقاء فخامته وحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم الحادية والعشرين ومباراة المنتخب السعودي ونظيره الروسي، ولصدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – بذلك غادر سموه – بحفظ الله تعالى – هذا اليوم 30 / 9 / 1439هـ الموافق 14 / 6 / 2018م إلى جمهورية روسيا الاتحادية. حفظ الله سموه في سفره وإقامته.

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