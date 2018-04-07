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«أمانة مكة» تكشف حقيقة مقطع الإبل الموبوءة (فيديو)

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تواصل – مكة المكرمة:

كشفت أمانة العاصمة المقدسة حقيقة مقطع فيديو متداول لمجموعة من الإبل الموبوءة المعدة للذبح في حوش بأحد أحياء مكة المكرمة.

وقالت الأمانة: إن المقطع يعود لموسم حج عام 1438هـ، حيث كانت الإبل في حوش بحارة حُمُص في شارع منصور خلف شركة “توشيبا”.

وأبانت أن بلدية المسفلة الفرعية بالتعاون مع الضبط الإداري، صادرت جميع هذه الجمال وعددها 170 جملاً، إضافةً إلى الجمال المذبوحة وعددها 15 جملاً، وقد استغرق نقلها عبر وحدات الذبح خمسة أيام متتالية.

وكان عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا المقطع، قائلين إنه تم تصويره حديثاً داخل حوش بجبل البرماوية بمكة المكرمة، وربطوا بين تلك الإبل وبين انتشار الجرب في ذلك الجبل.

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