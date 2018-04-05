بالصور.. استمرار هطول الأمطار على القصيم والباحة وأجزاء من الرياض

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تواصل – فريق التحرير:

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة ومحافظات عنيزة والرس والبكيرية والبدائع والمذنب والأسياح وعيون الجواء وقبة و الشماسية والخبراء ورياض الخبراء ومركز خصيبة الفوارة والقوارة وشري والمدرج والربيعية والعمار والبطين والفويلق والشيحية، وعدد من المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة القصيم.

وفي منطقة الباحة، هطلت أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد, شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاءً من محافظات بلجرشي, والقرى, وبني حسن, والعقيق, والمراكز التابعة لها، ارتوت على إثرها الأرض.

وفي منطقة الرياض،  هطلت اليوم, أمطار ما بين المتوسطة إلى الخفيفة على محافظة الدوادمي والمراكز والقرى التابعة لها .
جعلها الله سقيا خير وبركة, وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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