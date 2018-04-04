تأخر رحلة «الخطوط السعودية» إلى بيروت لمدة ساعتين

تواصل – علي آل هاشم:

تأخرت رحلة الخطوط السعودية الدَّوْلِيَّة رقم 647 والمتجهة من الرِّيَاض إِلَى بيروت عن موعدها، لمدة ساعتين، مِمَّا تَسَبَّبَ فِي إِصَابَة الركاب بحَالَة من الضجر.

وعلمت “تواصل” من مصادرها أن الخطوط السعودية أَعْلَنَت عن الرحلة فِي موعدها، وَتَمَّ صعود الركاب إِلَى الطائرة، إلا أنهم فوجئوا بتأخرهم فِي المقصورة مَا يفوق عن الساعتين، وبعد مرور مَا يقارب ساعتين تم إنزالهم من الطائرة إِلَى صالة المغادرين.

والطريف فِي الموقف أن هناك طفلاً غلبه النعاس فِي الطائرة ونام وبعد مرور الساعتين وإخبار الركاب بالنزول من الطائرة قَامَ الطفل وقد استبشر سَائِلاً والده عن سلم الطائرة، وهل هذه لبنان؟ معتقداً أنهم وصلوا مطار بيروت.