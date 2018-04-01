توقعات بسحب ممطرة وغبار على 12 منطقة.. تعرف على التفاصيل

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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق القصيم، حائل، الرياض وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد حتى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة واجزاء من منطقتي تبوك والجوف ما بعد الظهيرة.

في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على منطقة نجران والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، بينما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية والأجزاء الواقعة بين منطقتي مكة المكرمة و الرياض.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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