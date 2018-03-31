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غداً.. بدء إدخال رغبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

غداً.. بدء إدخال رغبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات
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تواصل- فريق التحرير:

تبدأ وزارة التعليم غداً فتح أيقونة حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات الراغبين في التقدم لحركة النقل، التي تستمر أسبوعين، وسيتم إغلاق النظام الاثنين 30 رجب الجاري.

وحددت الوزارة آلية حركة النقل عن طريق تقسيم القطاعات التعليمية في كل إدارة تعليم إلى شرائح كبرى بداخلها شرائح صغرى بداخلها مدارس يتم ترتيبها حسب الأفضلية على مستوى كل قطاع تعليمي، وربط المدارس بشرائحها داخل قطاع النقل، كما سيتم ربط المدارس المشتركة في المبنى والإدارة ببعضها، وربط الإدارات والأقسام في إدارات التعليم بتشكيلاتها الإشراقية في النظام.

وأكد نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي أهمية التنسيق ببن الإدارة العامة لشؤون المعلمين بالوزارة، وإدارات شؤون المعلمين في الإدارات التعليمية؛ لتسهيل إجراءات ومتطلبات تنفيذ حركة النقل الداخلي؛ بما يحقق الاستقرار لشاغلي الوظائف التعليمية في الميدان التعليمي.

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