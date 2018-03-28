تعرَّف على الفريق الرسمي المصاحب لولي العهد في زيارته لأمريكا

تواصل – الرياض:

يصحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، فريق حكومي متكامل، يقوم بمهام إدارة الملفات المهمة المحددة على جدول الزيارة الطويلة، وتعميق الشراكات وترسيخ التحالفات حول حزمة من الملفات الساخنة والفرص الاستثمارية الواعدة التي قدم بها ضيف واشنطن الكبير من بلاده.

واستطاع الفريق الحكومي المرافق لولي العهد (9 وزراء و5 مسؤولين كبار)، من تسريع وتيرة الإنجاز في الملفات التي يحملها كل منهم، طبقاً لـ«عكاظ».

وهذه أبرز المعلومات عن الفريق المرافق لولي العهد في الولايات المتحدة:

1 .الأمير خالد بن سلمان

• سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن

• يلعب أدواراً مهمة ومحورية في تعميق التحالف السعودي الأمريكي عبر الاتصالات الرسمية والمحادثات الفاعلة مع فعاليات المجتمع الأمريكي بكافة أطيافه

2 .الدكتور مساعد العيبان

• أحد أقدم الوزراء السعوديين في مجلس الوزراء عين وزير دولة عام 1995

• رغم أنه لا يحمل حقيبة وزارية معينة، إلا أن اسم «خريج هارفرد» برز في عديد من المهام الكبيرة والملفات الساخنة

• نال ثقة ملوك السعودية الثلاثة (الملك فهد، الملك عبدالله، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان)

3 .الدكتور ماجد القصبي

• وزير التجارة والاستثمار

• يتولى رئاسة لجنة ريادة الشركات الوطنية في برامج تحقيق رؤية 2030.

• استلم عدة حقائب وزارية، ويعد القصبي من الذين تشرفوا بثقة الملك سلمان منذ أن كان ولياً للعهد.

• يحمل أهم الملفات التي يعول عليها السعوديون في تنويع مصادر دخلهم (الاستثمار)، وشهد الملف حلحلة كبيرة بتعديلات قانونية لجذب المستثمرين.

4 .محمد آل الشيخ

• وزير الدولة عضو مجلس الوزراء

• له تجارب عملية قانونية ناجحة في منظمات دولية، لعل أبرزها عمله في الإدارة القانونية في البنك الدولي (1998-2001 ،(واستمر في العمل القانوني في نيويورك حتى 2003 ،ليعود ليكمل شغفه بالعمل القانوني حتى عين عام 2012 عضوا في مجلس إدارة تنفيذي وممثل للمملكة العربية السعودية في البنك الدولي بواشنطن.

• عين بأمر ملكي رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية، وصدر أمر ملكي بتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء وعضواً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

5 .عادل الجبير

• وزير الخارجية

• قامة دبلوماسية سعودية وعربية عريقة.

6 .المهندس خالد الفالح

• وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

• يتولى رئاسة لجنتين لمبادرتي تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج الشراكات الإستراتيجية في برامج تحقيق رؤية 2030.

• القادم من حقول النفط ومناجم المعادن، عمل رئيسا لمجلس إدارة عملاق النفط السعودي (أرامكو)، وتولى رئاسة مجلس إدارة شركة معادن

• التحق بأرامكو في نهاية السبعينات الميلادية، ودرس في جامعة الملك فهد للبترول وجامعة هارفرد.

• حمله للحقيبة الوزارية النفطية جعلت منه الوزير الأكثر طلبا للإعلام.

7 .محمد الجدعان

• وزير المالية

• قدم من عالم المال والاستشارات القانونية وشغل منصب رئيس هيئة سوق المال السعودية.

• يحمل أحد الملفات الجسورة (تنويع مصادر الدخل)

8 .الدكتور عواد العواد.

• وزير الثقافة والإعلام، حمل الحقيبة الوزارية للثقافة والإعلام قادماً من العمل الدبلوماسي الذي أمضى فيه سفيرا للسعودية في ألمانيا

• غاص في عالم الاستشارات والدراسات الاقتصادية والمالية، ما أهله للعمل مستشاراً لمكتب ولي العهد، كما تقلد مناصب حيوية في عدة قطاعات اقتصادية ومالية كبرى في المملكة.

9 .خالد الحميدان

• رئيس الاستخبارات العامة

• تدرج في العمل الأمني إلى أن عُين نائباً لمدير عام المباحث العامة عام 1432بعد ترقيته إلى رتبة فريق إبان عمله الأمني خاضت المملكة معارك شرسة مع الإرهاب وتنظيم القاعدة تحديداً واستطاعت الجهود الأمنية من كبح تحديدات القاعدة ودحر الإرهابيين.

10 .أحمد الخطيب

• المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء

• يتولى رئاسة لجنة برنامج تحسين نمط الحياة في برامج تحقيق رؤية 2030.

• قدم من بيئة الاستثمارات ودنيا المال والأعمال، وحمل ملفات نوعية مهمة على رأسها هيئة الترفيه التي استطاعت أن تحقق نجاحات لافتة في أيامها الأولى.

• يجيد التحرك في ملعبه (الاستثمارات والبنوك والأعمال الإبداعية)

11 .فهد العيسى

• مستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع

• قانوني عمل بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء والديوان الملكي على مناصب وظيفية عدة، وعين عام 1435 مديراً لمكتب وزير الدفاع.

• كلف بالعمل على عدد من الملفات الساخنة، حتى أنه حصل وسام الوحدة اليمنية نظير دوره في مفاوضات

الحدود السعودية اليمنية عام 1422.

12 .ياسر الرميان

• المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء

• قدم من دهاليز الاستثمارات وعوالم الاقتصاد، ويشغل مناصب مهمة في خطة السعودية لتنويع مصادر الدخل.

• يشرف على صندوق الاستثمارات العامة، كما عينته أرامكو عضوا في مجلس إدارتها

• وشغل الرميان سابقاً منصب رئيس شركة السعودي الفرنسي كابيتال، وعين في بداية 2014، عضو مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية «تداول».

13 .الفريق أول ركن فياض الرويلي

• رئيس هيئة الأركان العامة

• طيار متمكن في سلاح الجو السعودي، ويعد من القادة العسكريين البارزين، إذ شغل مناصب عديدة من قائد القوات الجوية الملكية السعودية مروراً إلى نائب رئيس هيئة الأركان ووصولًا إلى رئاسة هيئة الأركان.

• نال عدة أوسمة وكان أبرزها وسام تحرير الكويت.

14 .ثامر نصيف

• رئيس الشؤون الخاصة لولي العهد.