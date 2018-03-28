تعرَّف على الفريق الرسمي المصاحب لولي العهد في زيارته لأمريكا

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

بأمر خادم الحرمين.. قراران لصالح المبتعثين والدارسين على حسابهم بالخارج

بأمر خادم الحرمين.. قراران لصالح المبتعثين والدارسين على حسابهم بالخارج

مسؤول يوضح حقيقة صدور قرار بعلاوة سنوية للمتقاعدين

مسؤول يوضح حقيقة صدور قرار بعلاوة سنوية للمتقاعدين

«الداخلية»: القبض على 32 مواطناً شاركوا في تجمع مخالف للأنظمة بالطائف (فيديو)

«الداخلية»: القبض على 32 مواطناً شاركوا في تجمع مخالف للأنظمة بالطائف (فيديو)

«التعليم» تطلب من قائدي المدارس هذا الأمر قبل بدء العام الجديد

«التعليم» تطلب من قائدي المدارس هذا الأمر قبل بدء العام الجديد

تعرَّف على الفريق الرسمي المصاحب لولي العهد في زيارته لأمريكا

تعرَّف على الفريق الرسمي المصاحب لولي العهد في زيارته لأمريكا
0

تواصل – الرياض:

يصحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، فريق حكومي متكامل، يقوم بمهام إدارة الملفات المهمة المحددة على جدول الزيارة الطويلة، وتعميق الشراكات وترسيخ التحالفات حول حزمة من الملفات الساخنة والفرص الاستثمارية الواعدة التي قدم بها ضيف واشنطن الكبير من بلاده.

واستطاع الفريق الحكومي المرافق لولي العهد (9 وزراء و5 مسؤولين كبار)، من تسريع وتيرة الإنجاز في الملفات التي يحملها كل منهم، طبقاً لـ«عكاظ».

وهذه أبرز المعلومات عن الفريق المرافق لولي العهد في الولايات المتحدة:

1 .الأمير خالد بن سلمان
• سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن
• يلعب أدواراً مهمة ومحورية في تعميق التحالف السعودي الأمريكي عبر الاتصالات الرسمية والمحادثات الفاعلة مع فعاليات المجتمع الأمريكي بكافة أطيافه

2 .الدكتور مساعد العيبان
• أحد أقدم الوزراء السعوديين في مجلس الوزراء عين وزير دولة عام 1995
• رغم أنه لا يحمل حقيبة وزارية معينة، إلا أن اسم «خريج هارفرد» برز في عديد من المهام الكبيرة والملفات الساخنة
• نال ثقة ملوك السعودية الثلاثة (الملك فهد، الملك عبدالله، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان)

3 .الدكتور ماجد القصبي
• وزير التجارة والاستثمار
• يتولى رئاسة لجنة ريادة الشركات الوطنية في برامج تحقيق رؤية 2030.
• استلم عدة حقائب وزارية، ويعد القصبي من الذين تشرفوا بثقة الملك سلمان منذ أن كان ولياً للعهد.
• يحمل أهم الملفات التي يعول عليها السعوديون في تنويع مصادر دخلهم (الاستثمار)، وشهد الملف حلحلة كبيرة بتعديلات قانونية لجذب المستثمرين.

4 .محمد آل الشيخ
• وزير الدولة عضو مجلس الوزراء
• له تجارب عملية قانونية ناجحة في منظمات دولية، لعل أبرزها عمله في الإدارة القانونية في البنك الدولي (1998-2001 ،(واستمر في العمل القانوني في نيويورك حتى 2003 ،ليعود ليكمل شغفه بالعمل القانوني حتى عين عام 2012 عضوا في مجلس إدارة تنفيذي وممثل للمملكة العربية السعودية في البنك الدولي بواشنطن.
•  عين بأمر ملكي رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية، وصدر أمر ملكي بتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء وعضواً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

5 .عادل الجبير
• وزير الخارجية
• قامة دبلوماسية سعودية وعربية عريقة.

6 .المهندس خالد الفالح
• وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
• يتولى رئاسة لجنتين لمبادرتي تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج الشراكات الإستراتيجية في برامج تحقيق رؤية 2030.
• القادم من حقول النفط ومناجم المعادن، عمل رئيسا لمجلس إدارة عملاق النفط السعودي (أرامكو)، وتولى رئاسة مجلس إدارة شركة معادن
• التحق بأرامكو في نهاية السبعينات الميلادية، ودرس في جامعة الملك فهد للبترول وجامعة هارفرد.
• حمله للحقيبة الوزارية النفطية جعلت منه الوزير الأكثر طلبا للإعلام.

7 .محمد الجدعان
• وزير المالية
• قدم من عالم المال والاستشارات القانونية وشغل منصب رئيس هيئة سوق المال السعودية.
• يحمل أحد الملفات الجسورة (تنويع مصادر الدخل)

8 .الدكتور عواد العواد.
• وزير الثقافة والإعلام، حمل الحقيبة الوزارية للثقافة والإعلام قادماً من العمل الدبلوماسي الذي أمضى فيه سفيرا للسعودية في ألمانيا
• غاص في عالم الاستشارات والدراسات الاقتصادية والمالية، ما أهله للعمل مستشاراً لمكتب ولي العهد، كما تقلد مناصب حيوية في عدة قطاعات اقتصادية ومالية كبرى في المملكة.

9 .خالد الحميدان
• رئيس الاستخبارات العامة
• تدرج في العمل الأمني إلى أن عُين نائباً لمدير عام المباحث العامة عام 1432بعد ترقيته إلى رتبة فريق إبان عمله الأمني خاضت المملكة معارك شرسة مع الإرهاب وتنظيم القاعدة تحديداً واستطاعت الجهود الأمنية من كبح تحديدات القاعدة ودحر الإرهابيين.

10 .أحمد الخطيب
• المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء
• يتولى رئاسة لجنة برنامج تحسين نمط الحياة في برامج تحقيق رؤية 2030.
• قدم من بيئة الاستثمارات ودنيا المال والأعمال، وحمل ملفات نوعية مهمة على رأسها هيئة الترفيه التي استطاعت أن تحقق نجاحات لافتة في أيامها الأولى.
• يجيد التحرك في ملعبه (الاستثمارات والبنوك والأعمال الإبداعية)

11 .فهد العيسى
• مستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع
• قانوني عمل بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء والديوان الملكي على مناصب وظيفية عدة، وعين عام 1435  مديراً لمكتب وزير الدفاع.
• كلف بالعمل على عدد من الملفات الساخنة، حتى أنه حصل وسام الوحدة اليمنية نظير دوره في مفاوضات
الحدود السعودية اليمنية عام 1422.

12 .ياسر الرميان
• المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء
• قدم من دهاليز الاستثمارات وعوالم الاقتصاد، ويشغل مناصب مهمة في خطة السعودية لتنويع مصادر الدخل.
• يشرف على صندوق الاستثمارات العامة، كما عينته أرامكو عضوا في مجلس إدارتها
• وشغل الرميان سابقاً منصب رئيس شركة السعودي الفرنسي كابيتال، وعين في بداية 2014، عضو مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية «تداول».

13 .الفريق أول ركن فياض الرويلي
• رئيس هيئة الأركان العامة
• طيار متمكن في سلاح الجو السعودي، ويعد من القادة العسكريين البارزين، إذ شغل مناصب عديدة من قائد القوات الجوية الملكية السعودية مروراً إلى نائب رئيس هيئة الأركان ووصولًا إلى رئاسة هيئة الأركان.
• نال عدة أوسمة وكان أبرزها وسام تحرير الكويت.

14 .ثامر نصيف
• رئيس الشؤون الخاصة لولي العهد.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ولي العهد يوقع مع «رؤية سوفت» خطة الطاقة الشمسية 2030

ولي العهد يوقع مع «رؤية سوفت» خطة الطاقة الشمسية 2030

ولي العهد وأمين الأمم المتحدة يوقعان اتفاق دعم اليمن بمبلغ بليون دولار

ولي العهد وأمين الأمم المتحدة يوقعان اتفاق دعم اليمن بمبلغ بليون دولار

«أرامكو» تعقد اتفاقيات تجارية بـ 10 مليارات دولار مع 14 شركة أمريكية

«أرامكو» تعقد اتفاقيات تجارية بـ 10 مليارات دولار مع 14 شركة أمريكية

ولي العهد: المملكة تدافع عن مصالحها وتحافظ على أمنها وتعمل مع حلفائها

ولي العهد: المملكة تدافع عن مصالحها وتحافظ على أمنها وتعمل مع حلفائها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«التحالف»: للمملكة حق الرد على إيران وفقاً للقوانين الدولية
تقارير وحوارات

«التحالف»: للمملكة حق الرد على إيران وفقاً للقوانين الدولية

المزيد
مضمار العلماء
تدوينات حرة

مضمار العلماء

المزيد
تعرَّف على «حي القيروان» شمال الرياض الذي استهدفته صواريخ الحوثي
تقارير وحوارات

تعرَّف على «حي القيروان» شمال الرياض الذي استهدفته صواريخ الحوثي

المزيد
وانتهى معرض الكتاب.. فماذا بعد؟
مقالات

وانتهى معرض الكتاب.. فماذا بعد؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>