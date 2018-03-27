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«البيئة» تعلن عن وظائف هندسية شاغرة للمواطنين

«البيئة» تعلن عن وظائف هندسية شاغرة للمواطنين
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تواصل – فريق التحرير:

أَعْلَنَت وَزَارَة البِيئَة والمياه والزراعة، عن توافر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، على نظام الوظائف المؤقتة بالرِّيَاض.

وأَوْضَحَ مدير عام الإِدَارَة العَامَّة للموارد البشرية بالوَزَارَة، سعد المشوح، فِي بيان الْيَوْم الثلاثاء: أن الوظائف المتاحة تَشْمَل 4 وظائف بمسمى مهندس بِيئَة.

وأَضَافَ المشوح أن من ضمن الشروط أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس هندسة بيئية، ووظيفة واحدة بمسمى مهندس زِرَاعِيّ، ويُشْتَرَط فِي المتقدم لها أن يكون حاصلاً على بكالوريوس هندسة زِرَاعِيّة.

ودعا الراغبين فِي شغل هذه الوظائف، وتنطبق عليهم الشروط، إِرْسَال البيانات خلال 5 أَيَّام من تاريخ الإعلان على أيقونة التوظيف بموقع الوَزَارَة الرسمي.

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