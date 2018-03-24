دون أسباب.. إمارة الجوف تؤجل مهرجان التمور إلى 23 رجب

تواصل – الجوف:

أعلنت إمارة منطقة الجوف، تأجيل انطلاق مهرجان “تمور الجوف”، الذي تنظمه بلدية دومة الجندل، وحددت موعداً جديداً له.

وأوضح الحساب الرسمي للإمارة، على موقع “تويتر”، اليوم السبت، أنه تم تأجيل انطلاقة النسخة الخامسة من مهرجان التمور، وأن الموعد الجديد هو 23 رجب 1439 هـ، دون إعلان أسباب التأجيل.

وكانت بلدية محافظة دومة الجندل، أكملت تجهيزاتها بتطوير وتوسعة مدينة التمور بالمحافظة، استعداداً لانطلاق النسخة الخامسة من مهرجان تمور الجوف، الذي تنظمه البلدية، وكان مقرراً افتتاحه يوم 11 رجب 1439 هـ.