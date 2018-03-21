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«السديس» يتفقد مجمع كسوة الكعبة المشرفة

«السديس» يتفقد مجمع كسوة الكعبة المشرفة
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تواصل – واس:

قام معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم بجولة تفقدية على مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

واطلع معاليه خلال الجولة على خطوط الإنتاج في المجمع، واستمع إلى شرح مفصل عن دور كل قسم من أقسام المجمع.

وأكد معالي الدكتور السديس أن صناعة كسوة الكعبة المشرفة كانت ولا زالت من أولى الاهتمامات التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتماماً بالغاً من خلال اختيار وتدريب الكوادر العاملة على صناعة الكسوة بعناية فائقة، وأن المجمع يقوم بخطوة عظيمة تجسد مدى الاهتمام البالغ في حياكة وصناعة كسوة الكعبة المشرفة في العصر السعودي الزاهر.

وأضاف معاليه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين شيدت تاريخاً مشرقاً من التطوير والاهتمام بالحرمين الشريفين وصناعة كسوة الكعبة المشرفة على وجه الخصوص، مطوعةً الإمكانات كافة في سبيل خدمة بيت الله العتيق، مشيداً بالدور الذي يقوم به الصنّاع في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، داعياً إياهم إلى بذل قصارى جهودهم لتحقيق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – وتسخير الإمكانات والجهود كافةً لكسوة الكعبة المشرفة. وفي ختام الزيارة كرَّم معالي الرئيس العام منسوبي المجمع.

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