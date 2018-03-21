«غرفة الرياض» تصدر قراراً عاجلاً بشأن المطالبات المالية لمنشآت القطاع الخاص

تواصل – فريق التحرير:

طالبت غرفة الرياض، الأربعاء، منشآت القطاع الخاص التي لها مطالبات مالية مع الجهات الحكومية بسرعة رفع طلباتهم، مع إرفاق المستندات الخاصة بها، والاسترشاد بأدلة الإجراءات.

وأوضحت، أنَّ مجلس الغرف السعودية سيقوم بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية في اللجنة بتنظيم ورش عمل للغرف التجارية، وتحديث قنوات التواصل مع القطاع الخاص؛ بهدف تلقي أي استفسارات لمساعدة المنشآت التجارية في حال وجود أي صعوبات تواجههم في الفترة القادمة.

وقالت: “بالإشارة إلى الخطاب الوارد لنا من مجلس الغرف السعودية، رقم ع. ع/ م.م / 1772 وتاريخ 23 / 60 / 1439هـ، المتضمن الاستشعار من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- لمطالب القطاع الخاص كشريك فعّال في التنمية لتحقيق رؤية المملكة 2030؛ ونتيجة لاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء مع عدد من رجال الأعمال للاستماع إلى تطلعات القطاع الخاص والتحديات التي يواجهها، فقد وجه- رعاه الله- بموجب الأمر السامي رقم 25107 وتاريخ 25/ 05 / 1439 هـ بتشكيل لجنة تقوم بخصر وسداد مطالبات القطاع الخاص وإيجاد الآليات الفاعلة ومعالجتها.

وبناءً عليه فقد قامت وزارة المالية بإعداد فتح البوابة الإلكترونية التي تعني بحصر المطالبات المالية عبر منصة اعتماد عبر الرابط التالي (https://payclaims.mof.gov.sa)، إذ أهابت اللجنة بالجميع رفع مطالباتهم وتحديث بياناتهم من خلالها في أقرب وقت ممكن.

لذا نأمل من منشآت القطاع الخاص التي لها مطالبات مالية مع الجهات الحكومية بسرعة رفع طلباتهم مع إرفاق المستندات الخاصة بها عبر الرابط الإلكتروني أعلاه، والاسترشاد بأدلة الإجراءات المتوفرة عبر الرابط التالي (https://goo.gl/GYwVjV)، ويمكن للمنشآت الراغبة في الحصول على مزيد من المعلومات حول منصة حصر المطالبات التواصل عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال بوزارة المالية 920002299، أو من خلال البريد الإلكتروني ecare@etimad.sa.

ونودّ إحاطتكم بأنَّ مجلس الغرف السعودية سيقوم بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية في اللجنة بتنظيم ورش عمل للغرف التجارية، وتحديث قنوات التواصل مع القطاع الخاص بهدف تلقّي أي استفسارات لمساعدة المنشآت التجارية في حال وجود أي صعوبات تواجههم في الفترة القادمة.