«المفتي»: المملكة أهّلت طلاب 120 دولة لحَمل العقيدة الصافية

تواصل – الرياض:

أكد مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، حرص المملكة على العناية بطلاب المنح القادمين من 120 دولة، وتخصيصها مقاعد سنوية لهم، مبينا أن بلاد الحرمين تساند المسلمين في كل مكان، وتعتني بأبنائهم، وأن الطلاب الذين تخرجوا في جامعاتها عادوا لبلدانهم محملين بالعلم الشرعي المؤصل، والعقيدة الصافية، والمنهج الوسطي، والتأهيل اللازم للإنسان الناجح في حياته، لينفع الله بهم بلدانهم، وأصبح منهم الآن الرئيس والوزير والداعية والمهندس.

وأوضح خلال رعايته أمس (الثلاثاء) الملتقى الأول لطلاب المنح الدراسية بجامعة الملك سعود، الذي أقامه الصندوق الخيري بجامعة الملك سعود، أن المساهمة في إنجاح أعمال الصندوق الخيري لرعاية طلاب المنح في الجامعة من العمل الصالح الذي ينبغي الإعانة عليه بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

كما استعرض مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، جهود السعودية في خدمة المسلمين في المجالات المختلفة، ومن بينها رعاية أكثر من 33 ألف طالب وطالبة بمنح دراسية من دول العالم المختلفة، وقال إن جامعة الملك سعود تقوم بدور فاعل في ذلك.

وأعرب عن رجائه قيام طلاب المنح بمسؤولياتهم الحيوية في بلدانهم إذا رجعوا إليها، وأكد على ضرورة مواصلة الصندوق لعمله، بما يرسم الصورة الحقيقية لقيم الإسلام في الرحمة والتكافل، كما تحدث عن فتح المجال للشراكة مع الجهات الراغبة في رعاية طلاب المنح.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية رئيس مجلس أمناء الصندوق الخيري لطلاب المنح الدكتور محمد النمي في كلمته أن الملتقى يهدف إلى ربط طلاب المنح الدراسية بعلماء المملكة، وتعزيز مشاركة المؤسسات الخيرية في رعاية طلاب المنح، وأن الصندوق يسعى لتوفير بيئة محفزة على طلب العلم.