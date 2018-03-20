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ناقوس خطر.. سجين يروي قصة بداية تعاطيه المخدرات في المدرسة

ناقوس خطر.. سجين يروي قصة بداية تعاطيه المخدرات في المدرسة
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تواصل – فريق التحرير:

حذر شاب سجين من خطورة انتشار المخدرات بين طلاب المدارس، حيث روى قصة بداية وقوعه في تعاطي المخدرات التي بدأت في المدرسة من المرحلة المتوسطة.

وأشار الشاب ويدعى أنس، في مقابلة له مع برنامج “ما لم تر” عبر فضائية “إم بي سي”، إلى سهولة الحصول على الحشيش والمخدرات في المرحلة التعليمية من الطلاب أنفسهم.

وقال الشاب إنه بدأ عملية تعاطي مخدر الحشيش في المرحلة المتوسطة، وكان يراه في الحارة التي يسكن فيها، مشيراً إلى أنه عندما جرّب تعاطي الحشيش استمر على تعاطيه بعد ذلك.

ولفت إلى أن مخدر الحشيش من أكثر المخدرات التي يمكن الحصول عليها في المراحل التعليمية بالمملكة، وأن هناك طلاباً يدرسون في المرحلة الثانوية ويبيعونه ويروجون له على دراجات ودبابات.

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