طلاق زوجة بسبب مقطع مسرب من حفل زفاف

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روى الدكتور محمد الجذلاني، المحامي والقاضي السابق، قصة نقلتها له والدته، عن زوج طلَّق زوجته؛ بعد تسريب مقطع لها وهي ترقص في حفل زفاف إحدى قريباتها.

وقال الجذلاني، في تغريدة عبر موقع “تويتر”: “تحدثني والدتي -حفظها الله- عن إحدى معارفنا طلقها زوجها حين وصله مقطع فيديو لها وهي ترقص في زواج أقاربها، بعد أن صوّرتها إحدى الحاضرات وسربت المقطع”.

وعلق المحامي والقاضي السابق على تصرّف الزوج والمرأة التي صورت قرينته، بقوله: “والله مثل هذه الأحداث مؤلمة ما بين جناية التي اعتدت بالتصوير لامرأة غافلة، وجناية الزوج الأحمق الذي طلَّق أمَّ أولاده دون ذنب”.