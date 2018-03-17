بالفيديو.. شاب يخاطر بنفسه لينقذ سيارة من الاحتراق في الخرج

تواصل – فريق التحرير:

تمكن أحد الشبان بفعل بطولي من تقليل أثر كارثة كانت ستحدث، حيث نجح في إبعاد سيارة من محيط منزل مشتعل، قبل انفجارها، وتسببها في زيادة الخسائر.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو، يظهر النيران وهي مشتعلة بالدور الأرضي بأحد المنازل في حي الهدا بمحافظة الخرج، وكانت هناك سيارة تقف بجوار المنزل، ويبدو أن صاحبها لم يكن متواجدا بالمكان، وبدأت النيران تمتد إليها من المنزل.

ووسط حيرة بعض الشبان المتواجدين بالقرب من المكان، هرع شاب إلى سيارته الـ”بيك أب” وتوجه بها نحو السيارة التي امتدت إليها ألسنة اللهب، ونجح في إبعادها عن الحريق ليتسنى إطفاءها بسهولة، قبل امتداد النيران إلى خزان الوقود ومن ثم انفجار السيارة، مما كان سيفاقم الخسائر، خصوصا أنه كانت هناك سيارات أخرى متواجدة بالقرب منها.

وقال شهود عيان إن الحادث وقع عصر أمس السبت في حي الهدا بالخرج، وأن الدفاع المدني تعامل معه وتم إطفاء الحريق.