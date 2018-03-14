بحضور عدد من الوزراء.. إطلاق مشروع «التحول الرقمي» بالرياض

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

رسالة والد فاطمة اليزيدي إلى «قاتل» ابنته الهارب

رسالة والد فاطمة اليزيدي إلى «قاتل» ابنته الهارب

«الخضيري» يحذر من خطر قاتل في «دورات المياه»

«الخضيري» يحذر من خطر قاتل في «دورات المياه»

«العمل» تكشف تفاصيل جديدة عن فيديو «معنفتي بريدة»

«العمل» تكشف تفاصيل جديدة عن فيديو «معنفتي بريدة»

توقعات بأمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية على معظم المناطق بدءاً من الخميس

توقعات بأمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية على معظم المناطق بدءاً من الخميس

بحضور عدد من الوزراء.. إطلاق مشروع «التحول الرقمي» بالرياض

بحضور عدد من الوزراء.. إطلاق مشروع «التحول الرقمي» بالرياض
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحة
0

تواصل – الرياض:

أطلقت المملكة أمس مشروع “التحول الرقمي” بحضور عدد من الوزراء، والمتمثل في الاستراتيجية الجديدة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال تمكين حكومة رقمية بلا ورق، ووزارات بلا زيارات، إلى جانب تحفيز مجتمع رقمي، وصحة رقمية، وتعليم رقمي، ومدن رقمية، والوصول إلى اقتصاد رقمي وصناعة مبنية على الثورة الصناعية الرابعة، وفقا لـ”الحياة”.

وبحسب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، فأن «الثورة الصناعية الرابعة التي نشهدها اليوم ستكون ممكناً أساسياً في تحقيق رؤية المملكة 2030»، مضيفاً أنها تتطلب من الجميع صياغة نماذج عمل وآليات تنفيذ جديدة، تحتكم لقواعد التنافسية العالمية الجديدة، المبنية على الانتقال من التركيز على الأصول والخبرات الى الاعتماد الكلي على الوقود الجديد، المتمثل فيّ البيانات والذكاء الاصطناعي وبناء المحرك الجديد، الشباب والريادة.

وأوضح الوزير أن توجهات الاستراتيجية الجديدة تحت شعار «التمكين من استثمار الفرص التي يوفرها عصر الرقمنة والوصول بالمملكة لطليعة الدول المبتكرة»، بمشاركة الوزارات، إضافة إلى مجموعة من الخبراء والمختصين ورواد قطاع تقنية المعلومات في المملكة.

وأكد أنه تم إيصال خدمة الألياف الضوئية لنحو 300 ألف منزل، لتصل الخدمة إلى ما يقارب الـ 30 في المئة، مضيفاً أن الوزارة تطمح وبحلول العام 2020 إلى أن يصل النطاق العريض لأكثر من مليوني منشأة. مشيراً إلى أن العمل ماضٍ في تحقيق محاور التحول الرقمي، بمساندة ومعاونة الشركاء في القطاع، لرقمنة الحكومة لتكون 70 في المئة منها من غير ورق.

ودشن الوزير منصة «رقمي» التي ستشرف عليها اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، وتهدف إلى ضمان تحقيق الأثر الأعلى اقتصادياً واجتماعياً لمشاريع ومبادرات التحول الرقمي في جميع قطاعات المملكة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الأولى بالمملكة.. تدشين عيادة متخصصة للحوامل في الرياض

الأولى بالمملكة.. تدشين عيادة متخصصة للحوامل في الرياض

«النقل الجماعي» تكشف عن مسارات حافلات سكان الرياض

«النقل الجماعي» تكشف عن مسارات حافلات سكان الرياض

بتوجيه من أمير الرياض.. 4 إجراءات عاجلة لحل أزمة الصرف بـ«مخطط الموسى»

بتوجيه من أمير الرياض.. 4 إجراءات عاجلة لحل أزمة الصرف بـ«مخطط الموسى»

أمن الطرق بالرياض يحذر المسافرين من غبار كثيف يعيق الرؤية

أمن الطرق بالرياض يحذر المسافرين من غبار كثيف يعيق الرؤية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

حرر صلاتك!
مقالات

حرر صلاتك!

المزيد
اللي ما يطول العنب… يقلده
مقالات

اللي ما يطول العنب… يقلده

المزيد
رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا
تقارير وحوارات

رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا

المزيد
القهوة.. فوائد وأضرار
انفوجرافيك

القهوة.. فوائد وأضرار

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>