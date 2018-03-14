داخل «الأحشاء».. إحباط 3 محاولات تهريب «الهيروين» بمطار المؤسس

تواصل – واس:

تمكن رجال الجمارك بمنفذ مطار الملك عبدالعزيز الدولي من إحباط محاولة إدخال كمية من مادة “الهيروين” المخدرة بلغت (2,232) كجم.

وحول تفصيل ذلك يقول بندر الرحيلي مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي إنه تم إحباط تلك الكمية من خلال ثلاثة محاولات لتهريبها.

وأضاف أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركي بأحد ركاب الرحلة، وتم إخضاعه للتفتيش الذاتي وبعد عرضه على جهاز فحص الأحشاء أكدت نتيجة الفحص إيجابيتها، حيث عُثر بداخل أحشاء الراكب على (80) كبسولة تحتوي جميعها على (577) جراماً من مادة “الهيروين” المخدرة.

وقال الرحيلي أنه وبنفس طريقة التهريب السابقة تم إحباط المحاولتين الأخرى لتهريب كمية من مادة “الهيروين” المخدرة بلغ وزنها (1,655) جراماً موزعة على عدد (205) كبسولات. مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي أن محاولة التهريب عبر الأحشاء تُعد من الطرق المعروفة التي يلجأ إليها المهربون لمحاولة تمرير هذا النوع من الممنوعات.

وبين أن الجمارك هيأت منذ فترة طويلة كافة السبل التقنية بالإضافة إلى تنمية قدرات كوادرها البشرية وذلك لكشف وضبط أي محاولة تهريب بهذه الطريقة أو غيرها من الطرق.