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تعرَّف على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في 5 نقاط

تعرَّف على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في 5 نقاط
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تواصل- فريق التحرير:

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

وقد اشتملت السياسة الوطنية على ما يلي:
1 ـ حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية، في حدود الأطر والحقوق التي حدّدتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
2 ـ الالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية.
3 ـ تحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية، وفق إطار تنظيمي ورقابي مستقل.
4 ـ الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة.
5 ـ تحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وقد أحال مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى مشروعي (نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية) لدراستهما وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 22 ـ 8 / 39 / د ) وتاريخ 11 / 5 / 1439هـ.

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