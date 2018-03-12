مفاجأة جديدة من واتساب تتعلق بــ«الميزة الحرجة»

تواصل – متابعات:

فاجأ تطبيق “واتساب” مستخدميه، بإضافة خاصية جديدة هدفها تصحيح “الميزة المحرجة”؛ حيث يسمح التعديل الجديد بوقت أطول في حذف الرسائل، التي تحمل مضامين يرغب صاحبها في حذفها عقب إرسالها أو التي يتم إرسالها بطريق الخطأ.

وكان تطبيق “واتساب” قد قدم قبل شهور خاصية حذف الرسائل المحرجة، خلال مدة سبع دقائق فقط، غير أن الميزة لا تعمل دائماً على النحو المنشود، خاصة مع أشخاص يتلقفون الحديث بسرعة، ويستخدمون الاقتباسات.

وبإمكان مستخدمي “واتساب” حذف الرسائل لمدة أطول مما كان محدداً سابقاً، وبحسب حساب “وابيتا إنفو” على تويتر، فإن التحديث الأخير من واتساب يسمح بحذف الرسالة خلال ساعة و8 دقائق وست عشرة ثانية.

وأجرى موقع “Next web” في وقت سابق تجربة على الرسائل التي يتم حذفها على تطبيق “واتساب”، ولاحظ الموقع أن الرسائل المقتبسة في دردشات المجموعة، أو دردشة خاصة، لا تزال تظهر في علامات الاقتباس حتى بعد محوها، لكن الميزة الجديدة أنهت المشكلة.