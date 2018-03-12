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«النقل» تفتتح جسر «الحوية» في الطائف

«النقل» تفتتح جسر «الحوية» في الطائف
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تواصل – واس:

أنهت وزارة النقل أعمال الصيانة، وإصلاح التلفيات التي خلفها حادث الاصطدام الذي وقع في يناير الماضي، وأدى إلى سقوط أجزاء من أسفل جسر الأمير محمد القريب من مقر جامعة الطائف بالحوية.

وباشرت فرق الصيانة ما خلفته شاحنة كانت تنقل بلدوزراً بارتفاع مخالف لتعليمات نقل الحمولات المحددة من قبل وزارة النقل؛ أدى إلى اصطدامها بالجسر من الأسفل، ما ترتب عليه سقوط أجزاء منه ووقوع تلفيات.

وشكل فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة لجنة فنية؛ للوقوف على موقع الحادث, وتقدير الأضرار التي لحقت بالجسر، حيث تم إقرار استبدال الأجزاء التالفة فوراً، وأصدرت وزارة النقل تعميدها لفرق الصيانة باستبدال الكمرة التابعة للكوبري، وذلك بعد سبعة أيام فقط من الحادث.

كما خاطبت الوزارة الجهات ذات العلاقة من أجل إصدار تصاريح العمل, وإيقاف الحركة المرورية أسفل الجانب المتضرر من الجسر، وبدأ العمل فعلياً على الجسر في الثالث من شهر فبراير الماضي, بإزالة الكمرات في المواقع المتضررة واستبدالها بأخرى جديدة، وتم الانتهاء من جميع أعمال صيانة الجسر، وافتتاحه للحركة المرورية.

من جانبه، أوضح مدير إدارة تنفيذ المشاريع بفرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد بن سباح العتيبي أن عدم التزام بعض شركات النقل بالتعليمات الموضوعة من قبل الوزارة؛ للحفاظ على سلامة مرتادي الطرق والممتلكات العامة، يؤدي إلى حدوث تلفيات على الطرق، قد تلحق الضرر بمرتاديها، مهيباً بضرورة التزام شركات النقل بتعليمات السلامة الصادرة بهذا الشأن تفادياً لوقوع مكروه لا قدر الله.

وأضاف العتيبي: أن جسر الأمير محمد على طريق المطار بمحافظة الطائف يشهد حركة مرورية عالية، وتعرضه للضرر سيؤثر على الحركة المرورية كونه يخدم العديد من المواقع في المحافظة؛ لذا صدر التوجيه مباشرة بإصلاح تلفيات الجسر من قبل وكيل وزارة النقل للطرق المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، رغم وجود بعض العوائق التي ذُللت بتضافر جميع الجهود.

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